Test sicurezza in Tangenziale: dodici tir sul viadotto Capodichino

Sono partite l’altra notte le prove di carico sulla tangenziale. Una carovana di 12 tir ha occupato il viadotto di Capodichino «per testare, come previsto dal protocollo, la stabilità del ponte ed eventuali criticità – fa sapere Tangenziale – Stiamo lavorando, anche se al momento i tempi per la fine delle limitazioni non sono ancora fissati e dipenderanno, come da prassi, dal coordinamento col Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti». L’operazione, che ha portato alla chiusura del tratto tra Capodimonte e Capodichino dalle 22 di giovedì fino alle 6 di venerdì, è durata due ore, e lo «stress test del ponte è andato bene – spiega Andrea Prota consigliere dell’ordine degli Ingegneri di Napoli e direttore del Dipartimento Strutture della Federico II che ha preso parte al collaudo – Ogni camion ieri pesava 45 tonnellate e il ponte si è abbassato di circa 10 cm, misura tollerata durante il carico massiccio. Una volta liberata la strada, il livello è tornato esattamente come prima».

Seguiranno altre prove nei prossimi giorni, e dal loro esito dipenderà la fine delle limitazioni alla circolazione in tangenziale (per camion e specialmente bus, come la linea 130, la cui sospensione crea disagi ai cittadini).: «Come segnalato da alcuni cittadini – dicono il consigliere regionale Francesco Borrelli e il conduttore radiofonico Gianni Simioli – nella serata del 30 gennaio il tratto di Tangenziale Capodimonte-Corso Malta era chiuso al traffico, obbligando, quindi, chi doveva procedere oltre quella direzione a prendere lo svincolo dell’uscita Capodimonte per poi rientrare al Corso Malta, con conseguente doppio pagamento del pedaggio».

L’altra notte, dunque, il viadotto era invaso da una carovana di 12 tir concentrati tra il tunnel di Capodimonte (a 250 metri circa dalla galleria) e Capodichino. «Si tratta del primo di una serie di test – spiega Tangenziale – Faremo altre 2 o 3 prove prima del controllo finale con il Mit. Caricandola di centinaia e centinaia di tonnellate, si notano eventuali piccole dilatazioni della struttura, come prescritto dal protocollo di prova». Proseguono anche i lavori tra viale Silvestri e via Briganti, dove «gli operai si muovono con i carrelli al di sotto del ponte – spiega una residente di via Briganti, Anna Tufano – C’è un via vai di mezzi pesanti tutto il giorno in strada». Questi lavori, in ogni caso, «non hanno a che vedere con le prove di carico realizzate sul viadotto», spiegano ancora da Tangenziale.

In cosa consiste di preciso una prova di carico? «Consiste nel mettere sotto stress la campata di un ponte – cioè la porzione di ponte che si estende tra due piloni – sovraccaricandola con mezzi pesanti a loro volta stracarichi», spiega Prota. I 12 tir dell’altra notte sono stati riempiti con pesi d’acciaio posizionati nei cassoni, in modo tale che ogni camion pesasse 45 tonnellate. L’obiettivo era sollecitare la struttura nei modi più gravosi. Tre camion «schiacciati» su 4 file: così si è svolto il test sul viadotto. Sono stati i rilevatori topografici, poi, a monitorare gli «abbassamenti della campata, che in questo caso è lunga 90 metri – prosegue Prota – e che si è abbassata di circa 10 centimetri durante il sovraccarico, cioè entro i limiti tollerati. Il limite tollerabile si ottiene «dividendo il livello di abbassamento della struttura per la lunghezza della campata - continua Prota - e il risultato deve corrispondere a un millesimo circa. Una volta liberato, il livello del ponte è tornato a “zero”, in effetto elastico. Il test dunque è andato bene. Le altre prove saranno concettualmente simili: si porteranno carichi in una certa posizione e si controllerà che gli abbassamenti rispettino i valori».



