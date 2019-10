Il viadotto Capodichino è malridotto, la relazione dei tecnici del Ministero delle infrastrutture è chiara; Tangenziale Spa ha già fatto scattare il piano d’emergenza per predisporre ulteriori controlli e lavori urgenti. Ma cosa è accaduto? Perché nessuno s’è accorto dei guai e del pericolo?

La risposta la fornisce la stessa Tangenziale, nella relazione allegata al bilancio del 2018, l’ultimo disponibile: «Il 28 giugno del 2018 la società ha ricevuto una comunicazione dal Ministero con la quale quest’ultimo ha contestato presunte inadempienze riguardo lo stato manutentivo e carenze nelle condizioni di sicurezza dell’infrastruttura sulle base di rilievi nel corso delle visite di monitoraggio e riguardo l’approvazione dei piani di manutenzione...». La relazione prosegue spiegando che la questione è stata discussa dimostrando che Tangenziale ha fatto quel che doveva e che certe segnalazioni di pericolo non erano da condividere «obiezioni in parte riconosciute dallo stesso Ministero». Ecco, le obiezioni sono state riconosciute solo “in parte”, e la porzione restante?



I CONTROLLI

Il 18 ottobre, una settimana fa, sul viadotto Capodichino s’è svolto un sopralluogo dei tecnici del Ministero. La relazione che ne è scaturita è decisamente preoccupante: «Gli esiti delle verifiche evidenziano la sussistenza di ammaloramenti e ossidazioni sulle superfici metalliche dei collegamenti delle diverse parti costituenti la struttura portante». Significa che poderose infiltrazioni hanno aggredito la porzione di sostegno del viadotto rendendolo insicuro.

Immediatamente venne decisa una riduzione delle corsie, due sole per ogni senso di marcia, per evitare sovraccarico sul viadotto. Con calma si decise di avvisare la città. Solo sessanta ore dopo aver ricevuto l’allarme, e siamo a lunedì scorso, Tangenziale decise di avvisare il Comune e il Prefetto, ma ormai il caos del traffico era già esploso durante il week end assieme alle polemiche.

Il ministro delle infrastrutture, Paola de Micheli, ha deciso di intervenire in prima persona ed ha riunito i suoi tecnici.



IL PEDAGGIO

Dopo un giorno e una notte di verifiche e proiezioni il ministero ha fatto la prima mossa: Tangenziale dovrà consentire il passaggio ai caselli senza far pagare il pedaggio per ristorare gli automobilisti dei disagi generati dal traffico. La lettera, annunciata in anteprima dal nostro giornale, è arrivata a Napoli ieri. Questa mattina è stato convocato un CdA d’urgenza per accettare la richiesta del Ministero: dalla mezzanotte di venerdì e (per adesso) fino al 5 di novembre, i caselli saranno aperti e il pedaggio cancellato. Il costo dei mancati introiti sarà a carico di Tangenziale che, inizialmente, s’è opposta chiedendo al Ministero di accollarsi il costo di questo «regalo ai napoletani» (parole del presidente Paolo Pomicino). Alla fine, invece, il Ministero ha convinto Tangenziale: dovrà accollarsi il peso economico di una situazione che non nasce da eventi imprevisti.



LAVORI RECENTI

Il paradosso del viadotto Capodichino è realmente clamoroso. Tangenziale Spa spiega, con malcelato orgoglio, che proprio su quella fetta di più d’un chilometro d’asfalto, piazzata a sessanta metri sulle case dei napoletani sono stati eseguiti lavori recenti, «con particolare riferimento al viadotto Capodichino - scrive ufficialmente la società - si evidenzia che nel 2017 è stato completato un importante intervento di adeguamento sismico e di manutenzione non ricorrente che ha comportato una spesa complessiva pari a oltre 19mln di euro». Ovviamente anche voi vi starete chiedendo: ma come, hanno speso 19 milioni, hanno lavorato su quel viadotto e non si sono accorti che lamiere e bulloni stavano andando in malora?

La domanda l’abbiamo posta, l’altro giorno, all’amministratore delegato di Tangenziale, Riccardo Rigacci che è persona gentile e corretta ma non ha potuto far altro che rispondere: «Si tratta di interventi di tipo diverso, quei controlli non erano da prevedere nel corso dei lavori per l’adeguamento antisismico».



LA MANUTENZIONE

Secondo il bilancio del 2018 i lavori (riferiti a quell’anno) hanno consentito un drastico risparmio: due milioni e mezzo in meno, da 18 milioni a quindici milioni e mezzo, sui costi esterni della produzione che comprendono, però anche altre voci come l’energia elettrica, ad esempio. La relazione spiega con entusiasmo che «Il decremento di tali costi... deriva prevalentemente da minori interventi di manutenzione...».

Sul tema specifico Tangenziale di Napoli Spa chiarisce, invece, di essere al vertice in campo nazionale ed europeo. Un documento fornito al Mattino dalla stessa società napoletana spiega che «Negli ultimi 10 anni, Tangenziale di Napoli ha speso in manutenzione circa 68 milioni di euro, rispettando gli obblighi di convenzione. La spesa media per chilometro di manutenzione è pari a circa 150mila euro, un dato notevolmente superiore rispetto ai benchmark nazionali ed europei di settore».

A proposito di manutenzione, controlli e sicurezza, Tangenziale a marzo del 2019 spiegava di aver aderito con vigore alla richiesta del Ministero di verificare ogni infrastruttura in seguito alla tragedia del ponte Morandi di Genova. In un documento ufficiale chiariva di aver dato corso a una “due diligence” «riguardo lo stato di conservazione e importanza strutturale avvalendosi della collaborazione di esperti a livello universitario la cui conclusione è prevista nel corso del 2019». Probabilmente gli esperti a livello universitario non sono ancora passati sul viadotto Capodichino altrimenti i controlli del Ministero non avrebbero contestato problemi di sicurezza. Ma in questo caso non c’è nulla da eccepire, i controlli erano annunciati entro il 2019 e mancano ancora 67 giorni, il Ministero è arrivato a controllare troppo presto. © RIPRODUZIONE RISERVATA