Tangenziale di Napoli, altre verifiche ​sul viadotto: paralisi traffico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 21 Ottobre 2019, 00:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Tangenziale oggi sarà un lungo e impenetrabile tappeto di automobili: chi è abituato a frequentarla penserà che non c’è nulla di nuovo rispetto al solito. E invece c’è qualcosa che rischia di trasformare in paralisi totale il traffico già abitualmente caotico, soprattutto nelle prime ore del mattino e della sera, in concomitanza con gli orari d’ingresso e di uscita dagli uffici. La novità di oggi (e probabilmente dei prossimi giorni) è quella del cantiere che...