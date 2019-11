Rifiuti, la tassa più cara ​per il servizio più scadente

Ormai noi che siamo di casa, purtroppo, ci siamo abituati. Ma se un antropologo dell’emisfero australe venisse a Napoli, fotografasse e analizzasse la situazione rifiuti, nonché ascoltasse dichiarazioni e dibattiti vari, arriverebbe alla conclusione che siamo nel centro geometrico del Paese delle contraddizioni. Chissà se a questo proposito gli verrebbe anche voglia di mettere su un testo comico.



Dunque, la tassa dei rifiuti in Campania, è altissima. Già quella nazionale si aggira sui 300 euro a persona, ma in Campania tocchiamo la punta di 421 euro, cioè siamo quelli che alziamo la media, perché, come dicono gli statistici, su questa cifra pesa il dato napoletano. Magari l’antropologo è portato a pensare che a fronte di questo balzello, il servizio offerto sia a 5 stelle, e invece: crisi permanente, bassa quantità di raccolta differenziata, filiera lunghissima anche perché, scopre l’antropologo, il ciclo di rifiuti non si chiude, anzi a un certo punto si apre verso l’infinito e oltre.



A questa fotografia non entusiasmante si aggiungono i dibattiti secolari che mostrano altre contraddizioni, vogliamo differenziare sì, ma se si parla di un impianto di riciclo alziamo le mani e diciamo «no, grazie». Allora invochiamo la soluzione rifiuti zero, come se fosse non solo possibile far scomparire nello zero, e d’emblée, l’immensa quantità di prodotti di scarti alimentari, nonché pannolini, assorbenti, carta, cartoni, plastica di ogni ordine e grado e componenti vari, ma anche produrre energia da questi rifiuti magicamente. Cioè, senza una struttura industriale preposta all’uso. Vogliamo il chilometro zero per abbassare i costi e invece come uno spago sciogliamo la lunghezza della filiera fin dove è possibile, e non fa niente se si paga caro ogni metro in più.



Le contraddizioni vengono accentuate e rischiano di trasformarsi in pièce comica se si leggono alcune dichiarazioni come quella, piena di buoni intenzioni, di Maria de Marco, nuovo presidente Asìa. In sintesi: voglio dare motivazioni ed entusiasmo ai lavoratori. Il che è giusto ma un lavoratore per quanto entusiasta, e certo più felice, si troverebbe comunque a sostenere il peso dei rifiuti, se non sa dove metterli.



Se il sistema è pieno di fallacie, capite bene che il suddetto lavoratore raccoglie con entusiasmo da una parte e butta scoraggiato dall’altra. Eppure questo problema che ci angustia e rende la vita quotidiana meno felice nonché peggiora pure l’estetica della città, per via delle lunghe file di cassonetti colmi e non svuotati e plastiche che si consumano al sole e sotto al pioggia, visioni che ci portano a crisi esistenziali venate di pessimismo radicale, ecco, tutto questo ha una soluzione. Si chiama tecnologia. E sarebbe la prima cosa che, scommetto, il nostro antropologo direbbe nella sua relazione. Si può chiudere un ciclo di rifiuti, ricavare energia in abbondanza, a patto appunto di realizzare sistemi industriali ad alta tecnologia, capaci di recuperare materie prime. Altrimenti non resta che l’antica e vetusta soluzione, dell’allontana e dimentica, pratica secolare, grazie alla quale seppellivamo tutto lontano dalla città o buttavamo nei fiumi. Anche ora, con le dovute differenze, allontaniamo i nostri rifiuti verso altre nazioni. Ma non cambia la sostanza. Paghiamo per allungare la filiera e non ne ricaviamo nulla, soldi spesi male.



Capite bene che la cosa fa piangere o ridere a seconda dello stato d’animo del cittadino. Ci sono invece tante soluzioni, prendi l’italiana Fater Spa, per esempio, che sta avviando da qualche anno un progetto innovativo – zero discarica, 100% nuova vita- per recuperare e trasformare su larga scala i prodotti assorbenti e ottenere materie prime e secondarie. Trattare i rifiuti si può, basta motivare le persone e spingerle verso una soluzione tecnologica seria, efficace e controllabile. Altre forme di vita dei materiali sono possibili. Insostenibili e pesanti da trattare sono invece vecchi dibattiti su vecchie forme e pratiche di gestione rifiuti. Pensiamoci.



© RIPRODUZIONE RISERVATA