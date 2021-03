Tav Napoli-Bari, si parte ma salgono tempi e costi: il tunnel sarà finito solo nel 2029

Danilo Toninelli da ministro delle Infrastrutture aveva fissato la linea sul calendario al 2023. Ma era il luglio del 2019 e di lì a poco sarebbe cambiato tutto per il governo e molto anche per la sorte della ferrovia veloce Napoli-Bari. La quale resta l’opera pubblica dei record - tunnel appenninico più lungo, massimo singolo finanziamento nella storia della Bei - ma non batterà di certo il record di velocità nell’esecuzione dei lavori. L’ultima gara, proprio quella per la realizzazione della galleria di 27 chilometri, si è chiusa il 18 gennaio alle 12 e ha visto l’apertura delle buste lo scorso 20 gennaio alle ore 10. Un evento pubblico, nel senso di aperto ai partecipanti alla gara, ma che si è svolto online e quindi non ha avuto fughe di notizie come per gare precedenti di tale importanza. Di sicuro le offerte sono state presentate e Ferrovie dello Stato concluderà in questi giorni la valutazione tecnica dei partecipanti, la quale permette di assegnare i primi 20 punti (su 100). Si passerà poi a valutare il pregio del progetti (40 punti), la eventuale riduzione dei tempi (10 punti) e solo alla fine il prezzo (30 punti). Secondo una stima del ministero dei Trasporti, se tutto filerà liscio entro metà maggio sarà ultimata la valutazione tecnica del progetto e a metà anno la gara sarà assegnata per cui il vincitore (quasi certamente una cordata) potrà iniziare a lavorare al progetto esecutivo e quindi realizzare l’opera, con 2.900 giorni di tempo. In pratica si arriva al 2029.

Il problema non è che salti l’impegno del 2023 del ministro Toninelli (dopo di lui è stata la volta di Paola De Micheli e dal 13 febbraio 2021 di Enrico Giovannini), ma che non c’è nessuna possibilità di rispettare la linea del 2026 per inserire l’opera nel pacchetto di infrastrutture del Recovery Plan. La soluzione è già stata immaginata, però, e consiste nello sdoppiare il progetto e realizzare entro il 2026 una linea ferroviaria Napoli-Bari che invece di percorrere l’ansa verso Sud per raggiungere la stazione Hirpinia a Grottaminarda, proseguirà sui binario storico da Apice a Orsara più o meno in parallelo con la statale 90 delle Puglie. Un binario unico attualmente triste e solitario come quello della canzone di Claudio Villa e che a fine 2026 dovrebbe animarsi di treni moderni che viaggeranno per una cinquantina di chilometri a senso unico alternato.

Non a caso, nelle bozze del Recovery Plan la somma richiesta per la Napoli-Bari è limitata a 1.400 milioni (sui 6.198 complessivi dell’opera) ovvero quelli compatibili con l’ultimazione dei lavori entro il 2026.

I tempi per viaggiare tra Napoli e Bari in due ore, quindi, slittano di almeno tre anni. E aumentano anche i costi. Nelle battute conclusive della gara, infatti, è emerso che le Ferrovie non avevano consegnato ai partecipanti tutta la documentazione. Nella gara infatti si richiedeva di «conformare la progettazione in base a quanto prescritto dall’Autorità di bacino del Distretto meridionale» ma, hanno lamentato i partecipanti alla gara, «non risultano presenti in alcun documento posto a base di gara le prescrizioni dell’Autorità di bacino». Le Ferrovie in effetti hanno corretto la svista, ma il parere è stato trasmesso ai partecipanti soltanto il 7 gennaio 2021, cioè appena undici giorni prima della scadenza della gara fissata per il 18.

Un rinvio dei termini, però, avrebbe diluito ancora più i tempi per cui la linea che dovrebbe essere seguita sarà aggiungere all’importo a base delle offerte i costi dei lavori strettamente connessi alle prescrizioni. Ma che dice l’Autorità di bacino?

Si conferma che la zona dove si interverrà è geologicamente delicata e che traforare la montagna non sarà una passeggiata. «Il tracciato della galleria - si legge nel documento - si sviluppa al di sotto di aree classificate a pericolosità idraulica alta, media e bassa ed a pericolosità geomorfologica media e moderata, elevata e molto elevata». Sono quindi necessari studi sulla compatibilità idraulica e geologica dei lavori. La documentazione finora presente, scrive l’Autorità di bacino, evidenzia «insufficienze nella definizione del modello geologico-tecnico e strutturale del sottosuolo attraversato dalla galleria, che comportano un elevato grado di incertezza nella previsione e prevenzione dei possibili rischi connessi a venute d’acqua o di gas durante le fasi di scavo». Ulteriori problemi emergono per i lavori previsti nei pressi del torrente Cervaro e del torrente Acquara: «Non risulta chiaro - osservano i geologi dell’Autorità di bacino - il motivo della mancanza di opere di difesa in corrispondenza dell’alveo del torrente Cervaro». Pur dando quindi parere favorevole all’intervento, quindi, l’Autorità di bacino prescrive un’analisi approfondita per minimizzare i rischi idrogeologici, il cui costo è al momento impossibile da stimare.

Nel 2026, quindi, sarà possibile l’inaugurazione della Napoli-Bari ma in versione slow. La linea, partendo da Napoli, avrà una prima fermata possibile dopo pochi chilometri a Casalnuovo, poi nella nuova stazione ad Alta velocità di Afragola. Soste successive saranno possibili nel centro commerciale Porte di Napoli, ad Acerra, al Polo pediatrico mediterraneo (che dovrebbe nascere sempre ad Acerra) quindi a Cancello. In direzione di Benevento si farà un giro ampio per la zona di Telese, con molte possibili soste, quindi si arriverà ad Apice. E nella cittadina sannita, in attesa della variante Hirpinia, i treni si incammineranno per la linea storica a binario unico, a velocità moderata, fino ad arrivare in Puglia ad Orsara e da lì proseguire verso Foggia (che potrà anche essere saltata grazie a una bretella) e poi Bari, con possibile prolungamento fino a Lecce.



