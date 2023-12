«Non esiste una cura per nostra figlia, ma conoscere la sua patologia e sapere come affrontarla ci ha aiutati ad affrontarla e a vedere la luce in fondo al tunnel. Tutto questo grazie a Telethon». A parlare è Roberta Di Fraia, 43 anni, mamma di Camilla, una bimba di 9 anni nata con la sindrome del gene Adnp. Una disabilità intellettuale sindromica rara, caratterizzata da ritardo dello sviluppo globale, problemi gastrointestinali, ipotonia, ritardo del linguaggio, disturbi comportamentali e del sonno, insensibilità al dolore, crisi epilettiche, anomalie di struttura del cervello, dismorfismi, problemi della vista, eruzione precoce dei denti e tratti autistici. Oggi grazie ai medici di Telethon, di cui mamma Roberta è diventata una volontaria, la piccola e i suoi genitori vivono la loro quotidianità in maniera serena. «Più io e mio marito siamo sereni - dice - più lo è nostra figlia».



Sorride, gioca e si diverte mentre la sua mamma risponde al telefono. «Lei è così, sempre gioiosa - dice Roberta, che lavora part-time in un centro orafo (mentre il marito Francesco, artigiano orafo al momento è in attesa di assunzione in un’azienda) - eravamo pronti a fare l’albero di Natale, che le piace tanto». La vita di Camilla, che è nata a Napoli nell’ottobre 2014 e oggi frequenta la terza elementare all’istituto “Ungaretti” di Teverola, dove vive con i genitori, è iniziata a cambiare verso i primi sei mesi di vita, quando la madre si è accorta che qualcosa non andava: la bimba non riusciva a tenere il capo dritto, mostrava una dentizione precoce e, a un anno, non aveva ancora gattonato né riusciva a stare in piedi. Così sono partiti i vari controlli, prima da una neuropsichiatra infantile, poi al centro di malattie rare del Bambin Gesù di Roma e, in seguito, al Meyer di Firenze.

Tutti i test effettuati fino a quel momento risultavano negativi. La diagnosi è arrivata il 16 aprile 2021 grazie all’Istituto Tigem di Pozzuoli, dove Camilla ha effettuato i test genetici per la sindrome del gene Adnp. La patologia ha le tipiche caratteristiche dell’autismo perciò la bimba, su consiglio dei medici, ha continuato la terapia Aba, specifica per le persone con autismo, che già faceva e che le stava dando disciplina e ha inoltre proseguito con la logopedia. Ma ciò che per Camilla rappresenta una “terapia” a tutti gli effetti è la scuola, i suoi compagni di classe che la coinvolgono nei giochi, le spiegano le cose che non riesce a capire, la aiutano a salire e scendere le scale e la coccolano. Dopo la scuola Camilla trascorre spesso i pomeriggi con la zia Simona, sorella di sua madre Roberta, che per lei è una vera e propria seconda mamma. «È una bambina molto testarda, quando vuole imparare una cosa si impegna fino in fondo, cerca sempre di superare i suoi limiti, ama le bolle di sapone, Masha e Orso e la palla», dice chi la segue ogni giorno.



A cambiare la vita di Camilla e dei suoi genitori è stato l’incontro con i medici della Fondazione Telethon. La diagnosi è arrivata ad aprile 2021 con il “Progetto senza diagnosi” della Fondazione presso il Tigem di Pozzuoli e grazie soprattutto agli specialisti Nicola Brunetti Pierri e Vincenzo Nigro. Ma non solo. Telethon (con Alessandra Camerini) ha aiutato la famiglia a creare un’associazione campana, Camilla oggi è in cura da Brunetti Pierri al Tigem e cammina da sola, anche se non riesce a correre e salire o scendere le scale e ha un linguaggio limitato. «Sono tante le terapie cui si sottopone durante la settimana (15 ore pomeridiane in totale) - ricorda la madre - ma è una bambina serena e questo è il più grande risultato. Ecco perché da volontaria Telethon voglio lanciare un messaggio alle famiglie che si trovano ad affrontare la stessa situazione: non mollate, l’esperienza personale fa la differenza. Telethon è una grande realtà e con i suoi medici è stata la nostra salvezza».

La cosa che ama di più Camilla è l’acqua, in tutte le sue forme. Ha fatto terapia multisistemica, poi interrotta a causa del Covid ma mamma Roberta vorrebbe fargliela riprendere: «È una bimba molto determinata, quando vuole imparare una cosa ci si applica finché non riesce. Quando ha deciso che voleva imparare a camminare, ha fatto 50mila tentativi al giorno: si alzava e cadeva in continuazione senza stancarsi mai, fino a quando non c’è riuscita. Lo stesso quando vuole imparare una parola nuova - dice - la ripete allo sfinimento fino a che non la pronuncia alla perfezione».