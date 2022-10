«Tennis, campi inagibili» Lavori sprint: torneo salvo

Doveva essere il giorno della grande festa, è stato il giorno della grande ansia. Perché il torneo Atp 250 di Napoli è iniziato in salita. «Per problemi relativi a materiale usato per la realizzazione dei campi dall’azienda Mapei, leader del settore nel mondo, quindi per cause indipendenti dall’organizzazione, si è reso necessario rinviare gli incontri di qualificazione al torneo previsti per sabato e domenica, onde permettere i necessari interventi per il ripristino dell’agibilità dei campi. Per tale motivo gli incontri di qualificazione non avranno luogo sui campi del Tennis Club Napoli», si legge nel comunicato diramato nel primo pomeriggio di ieri. Una notizia che è arrivata quando oramai i tantissimi tifosi che avevano acquistato i biglietti per il primo giorno di torneo (quello dedicato ai match di qualificazione) erano stati costretti a tornare a casa. «I possessori di biglietto per le due giornate dedicate alle qualificazioni potranno chiedere il rimborso totale o sostituire il proprio ticket per assistere alle partite delle prime due giornate del tabellone principale, scegliendo fra la sessione diurna o quella serale», sì perché le gare di ieri sono state dirottate a oggi, ma a porte chiuse. Il primo atto del torneo, infatti, si disputerà al Tennis Club di Pozzuoli.



Ma a questo punto tocca fare un passo indietro. Nella mattinata di ieri, quando i tennisti sono scesi in campo per l’allenamento pre gara, sono sorti i primi problemi. La resina utilizzata per ricoprire i campi che inizialmente erano in terra rossa, si è sollevata andando a creare dei veri e propri avvallamenti che hanno reso impossibile lo svolgimento delle partite. I giocatori hanno provato fino all’ultimo istante utile, ma dopo l’ennesimo sopralluogo insieme ai commissari di gara, si è deciso di rimandare tutto. A quel punto è iniziata una vera e propria corsa contro il tempo. Due le problematiche principali: trovare una soluzione immediata per le qualificazioni, trovare una soluzione per domani, quando dovrà iniziare il torneo a tutti gli effetti. Per ovviare all’immediato, quindi, si è trovata la soluzione del Tc Pozzuoli, dove oggi si svolgeranno tutte le gare di qualificazione che invece dovevano essere spalmate su due giornate. E il torneo? Nella notte tra ieri e oggi è arrivato direttamente da Firenze il materiale utile per allestire un campo nuovo. Materiale che sarà sufficiente solo per la realizzazione dell’arena, ovvero il bellissimo stadio costruito sul Lungomare. Serviranno almeno 6-7 ore di lavoro per sistemare il tutto e domani si spera di poter giocare regolarmente. Gli altri campi (ovvero i 3 che sono all’interno del Tennis Club Napoli) resteranno così come sono, ma saranno utilizzabili per gli allenamenti. In questo modo il torneo del singolo sarà salvo, mentre per il doppio si potrebbe nuovamente fare affidamento sui campi del Tc Pozzuoli. Un fulmine a ciel sereno che ha colpito l’intera organizzazione del torneo che prima di ieri procedeva spedita vero il soldout di tutti gli incontri da qui alla fine della prossima settimana. «Il rinvio e lo spostamento si sono resi necessari per consentire il ripristino dei campi da gioco del Tennis Club Napoli – sia quelli all’interno del circolo che quello nell’Arena allestita alla Rotonda Diaz – attualmente impraticabili per motivi tecnici imprevedibili, non dipesi dall’organizzazione e causati dalla composizione dei campi», ha precisato nella nota il circolo.



Ma come se non bastasse, poi, ci sono dei dubbi circa la partecipazione al torneo da parte di Fabio Fognini. L’italiano, che ieri ha fatto visita al murale dedicato a Maradona ai Quartieri Spagnoli, si è allenato ieri mattina sui campi del Tennis Club Napoli ma si è reso conto di non essere ancora al meglio dal punto di vista fisico. Questa mattina, quindi, proverà nuovamente la sua condizione e deciderà se partecipare al torneo o ritirarsi last minute.