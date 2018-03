CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 11 Marzo 2018, 22:00

Ventitrè milioni di euro è la valutazione del Comune, sette quella dei tecnici del Circolo del Tennis: al centro una trattativa di quelle destinate ad andare per le lunghe. Oggi alle 18, intanto, Riccardo Villari, presidente del sodalizio di viale Dohrn, ha convocato l’assemblea generale per valutare umori e opinioni da parte dei soci sul possibile acquisto della struttura di cui il legittimo proprietario è assolutamente intenzionato a liberarsi, così come intende fare anche per i locali che ospitano il...