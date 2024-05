Nessuno vuole andare via da Pozzuoli definitivamente, nonostante i timori che da lunedì scorso accompagnano notti insonni. Ad ogni minima vibrazione ormai la paura per l’inizio di un nuovo forte sciame sismico prende il sopravvento, proprio come è avvenuto ieri notte quando una nuova scossa di magnitudo 2.7 ha tenuto sul chi va là mezza popolazione. Angosce che però nessuno vuole barattare né con i soldi né con altri incentivi, possibilità questa presa in considerazione dal ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, per le famiglie che intendano delocalizzare da aree ad elevato rischio in aree esterne al perimetro del rischio bradisismico e vulcanico.

Ma in molti sfruttando la proprietà di seconde case prevalentemente sul litorale Domizio, l’ospitalità di seconde case di parenti a Napoli o nei comuni più lontani da Pozzuoli, per ora il sonno lo preservano lontano da Pozzuoli.

«Non vado via da Pozzuoli a nessun prezzo. Non chiedo e non voglio soldi per andare via ma voglio che vengano messe in campo tutte le misure necessarie per permettermi di rientrare nella mia casa in sicurezza quanto prima. Pozzuoli ha superato altre crisi, ma dobbiamo imparare dagli errori fatti nel passato e affidarci solamente a professionisti» racconta Gianilde Da Dalto che ha trovato una sistemazione a Lucrino, sempre a Pozzuoli, dove le scosse però non vengono sentite in maniera dirompente come avviene a casa sua, nell’ex villa Bianca, in via Solfatara. Lunedì sera l’intera palazzina dove vive è stata tra le prime ad essere sgomberate a causa delle lesioni provocate dallo sciame che tra le 19.40 e le 21.50 ha messo in ginocchio una intera città. La diaspora degli anni ottanta, che portò allo spopolamento del centro storico e alla nascita del quartiere di Monterusciello, è un’esperienza che nessuno vuole ripetere.

«Non andrei via da Pozzuoli per nessuno cifra, qua vivo da sempre. Solo un cataclisma forse potrebbe portarmi a lasciare questa città definitivamente. Ora insieme a mia moglie sto andando a dormire in un residence a Napoli centro, ma tutto il giorno sono a casa mia» racconta Gianni Bullone, imprenditore che vive nei pressi del Tempio di Serapide, in pieno centro storico. Le sue giornate sono identiche a quelle vissute da tanti puteolani, che lasciano la città appena cala la notte. A Varcaturo, sul litorale Domitio, si è invece trasferita Maria D’Alterio, infermiera, che vive in via Artiaco, a poche centinaia di metri dall’epicentro della scossa di magnitudo 4.4, la più forte degli ultimi quarant’anni. «Non chiedo aiuti e non lascerà mai Pozzuoli per soldi. L’unica cosa che chiedo insieme alla mia famiglia è di avere garanzie sulla tenuta delle nostre case, poi siamo disposti ad andare avanti e indietro quando avvengono scosse per un determinato periodo di tempo».

Stessa sorte è toccata a Luigi Viola che con la moglie e il figlio dopo cinque giorni trascorsi in un hotel a Varcaturo, ieri sera ha dormito a casa del cognato in attesa dell’assegnazione dell’alloggio che dovrebbe arrivare nella giornata di oggi. Viola è il fiorista che all’indomani dello sciame ha tenuto aperta la propria attività dopo aver trascorso la notte in auto, proprio come fece il padre quarant’anni fa nello stesso negozio.

A Villaricca, a mezz’ora di auto dalla sua casa di Bacoli è andata invece Giuditta Alborino dopo aver dormito una notte in auto insieme al suo bambino di due anni e mezzo «Non ci aspettiamo nulla, non credo che ci daranno aiuti. Stiamo valutando di fittare a spese nostre anche un monolocale verso queste zone in maniera tale da venire anche solo la sera. Resta però che noi non abbiamo nessuna intenzione di lasciare la nostra casa e la nostra città anche se vogliono darci dei soldi perché qui ci sono le nostre famiglie e i sacrifici di una vita. Nel frattempo abbiamo fatto anche una polizza assicurativa proprio per tutelarci da eventuali danni».

C’è chi va via, ma c’è anche chi torna definitivamente a casa come Maria Vittoria Amati che insieme al marito e i suoi due figli piccoli ha fatto rientro ieri in via Solfatara, a poche decine di metri dal vulcano. «Siamo stati fuori Pozzuoli in una nostra seconda casa e dopo cinque giorni di relativa calma siamo tornati perché confidiamo nella eccezionalità di quanto è successo lunedì sera.

Ovviamente siamo sull’allerta e sempre pronti ad allontanarci di nuovo. In casa abbiamo preso delle precauzioni, come ad esempio togliere qualsiasi cosa dai mobili perché lunedì sera è caduto di tutto». Restare e resistere, quello che sembra essere diventato il motto dei puteolani trova conferme anche nelle parole del sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni: «Le richieste che abbiamo ricevuto sono tutte per le verifiche delle case, nessuno è disposto ad andare via da Pozzuoli. Nessuno vuole nulla in cambio, nessuno vuole barattare il vivere nella propria città con altri incentivi. La gente vuole chiarezza, sicurezza e garanzie e noi gliele stiamo dando».