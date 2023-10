Giuseppe Luongo fu nominato direttore dell’Osservatorio Vesuviano nel 1983, proprio mentre era in corso la crisi bradisismica che di lì a poco portò a un’imponente evacuazione di Pozzuoli. Con il professore emerito di Geofisica della terra solida e Fisica del vulcanismo proviamo a ripercorrere gli anni di quell’emergenza confrontandoli con la crisi attuale.



Come si faceva monitoraggio 40 anni fa?

«Era un altro mondo. I metodi usati sono simili agli attuali, anche se la tecnologia è totalmente diversa, accelera l’acquisizione. Però all’epoca per noi era molto importante rispondere a una domanda: cosa sta accadendo?».

Oggi non è così?

«Vedo produrre una quantità di dati sui terremoti, ma la necessità è capire quale sia il fenomeno che li sta provocando. E oggi no, non viene fatto. Oltre ai bollettini copia-incolla e a dichiarazioni in burocratese, non sento alcun dibattito basato su idee, ipotesi, confronti. Non sono stati fatti passi avanti, abbiamo sprecato 40 anni».

È grave ciò che dice.

«È la realtà dei fatti. Da anni chiedo qualcosa sulla genesi del bradisismo, so bene che è complicato ma è compito di chi fa monitoraggio. Il problema è che l’Ingv è un istituto di ricerca ormai centro di competenza della Protezione civile. Hanno sottoscritto un contratto in cui stabiliscono cos’è uno sciame secondo parametri non sismici, producono comunicati su inizio sciame, fine sciame... sono cose secondarie. Il Dpc ha anche definito i livelli di allerta uguali per tutti i vulcani: errore gravissimo. Le sembra possibile che il livello Base del Vesuvio sia uguale a quello dei Campi Flegrei? Lo sanno pure i bambini che hanno due dinamiche differenti. Questa non è ricerca».

Secondo lei nel 2012 non doveva scattare la fase di “Attenzione”?

«No, dovevano farlo adesso. Negli ultimi due mesi (ma anche due anni) è chiaro che sia cambiato qualcosa, nel 2012 non c’era una fase così alterata. Stavolta sì, e la gente chiede: passiamo in allerta Arancione? No, e se lo facessero sarebbe un gravissimo errore perché abbiamo alle spalle due esperienze di crisi dettagliate. Dobbiamo rifarci alle esperienze acquisite per capire a che livello siamo, non con schemi fatti da non scienziati».

Come si arrivò all’evacuazione?

«Avevamo avuto segnali durante l’estate 1983, ma ciò che ci fece capire che la crisi bradisismica stava aumentando avvenne il 4 settembre con una sequenza sismica molto intensa. La gente scese in strada nel panico e fu installato una accampamento nei giardini di via Napoli. I cittadini volevano sapere, ci siamo esposti con incontri in piazza parlando di quello che pensavamo stesse accadendo. Oggi non vedo la stessa chiarezza ed empatia. Un mese dopo arrivò una scossa di magnitudo 4 che fece danni nella parte bassa di Pozzuoli. Dopo una riunione in prefettura si decise di considerare l’evacuazione. Incaricai un gruppo di ricercatori di mettere a punto una mappa di pericolosità incrociando i dati del rischio sismico con quelli della vulnerabilità degli edifici (ci lavorarono ingegneri). Identificammo la Zona A come la più critica e qualche giorno dopo con un nuovo sciame fu attivata l’evacuazione».

Considerando la situazione attuale, lei evacuerebbe?

«Dovrei conoscere la vulnerabilità degli edifici. Se è bassa, no. Ma li abbiamo questi dati? Glielo dico io: no. Eppure in 40 anni sono arrivati fondi per fare queste perizie. È tutto in mano a politici che non sanno nulla, e si fa un piano di emergenza senza avere dati essenziali. Ho poi una domanda: è sicuro portare i cittadini di Bacoli in Umbria e Marche dove ci sono continui sismi? E quelli di Monte di Procida in Abruzzo e di Quarto in Toscana con gli ultimi eventi sismici? Iniziassero a definire l’area più esposta, noi lo facemmo, usassero quell’esperienza. Ma non è l’unica non usata oggi e trovo sia molto grave. Occorre un esperto che sappia fare previsione e interpretare i precursori. Non ci serve un vulcanologo che sa cosa accadde, ma chi sappia dirci cosa accadrà».