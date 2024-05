Subito più verifiche nei Campi Flegrei grazie alla procedura di mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di Protezione civile avviata ieri dal ministro Nello Musumeci; a breve l’invio di finanziamenti per passare, finalmente, alla fase degli interventi sugli immobili pubblici e privati danneggiati nell’area del bradisismo. Quella di ieri è stata una giornata di svolta per la questione del bradisismo, una giornata nella quale il Governo ha fatto sentire la sua vicinanza a un territorio che chiedeva (e chiede tuttora), interventi rapidi e immediati per affrontare una crisi sismica che non accenna a dare tregua. L’ultima scossa di un certo rilievo è stata registrata nella notte fra martedì e mercoledì scorsi: magnitudo 1,7 cioè lievissima, ma accompagnata da un boato che ha messo nuovamente in ansia la popolazione.

A chiedere l’attivazione dello stato di mobilitazione era stato il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, mercoledì pomeriggio con una nota ufficiale inviata a palazzo Chigi. De Luca aveva lanciato un sos per dare una mano al personale di Protezione Civile e vigili del fuoco, da troppi giorni impegnato sul territorio e giunto allo stremo.

In meno di 24 ore è arrivata la risposta. È stato lo stesso ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, ad annunciare l’avvio della procedura: «Ho appena firmato il decreto per disporre la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di Protezione civile a supporto della Campania - ha spiegato nella tarda mattinata di ieri - Ho così accolto la richiesta del presidente di quella Regione allo scopo di fronteggiare la situazione di criticità che si è determinata nei Campi Flegrei dopo l'evento sismico del 20 maggio scorso, nell'ambito del fenomeno bradisismico in atto».

La procedura viene formalmente avviata, dopo le richieste delle istituzioni locali alle autorità politiche, su impulso del capo della Protezione Civile. Si tratta di una maniera per accelerare il meccanismo del sostegno e dei soccorsi a territori colpiti da calamità naturali, senza che venga decratato ufficialmente lo stato di emergenza.

Il ministro Musumeci ha spiegato che lo stato di mobilitazione viene attivato al fine di offrire sostegno: «Per meglio operare nella difficile situazione, il nostro Dipartimento assicura il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale della Protezione civile, a supporto delle strutture regionali, allo scopo di concorrere ad assicurare l'assistenza ed il soccorso ai cittadini coinvolti».

Tradotto in azione, il provvedimento prevede che nelle prossime ore venga effettuata una ricognizione delle reali necessità di protezione civile del territorio e vengano attivate le strutture di altre regioni, o della sede centrale della Protezione Civile, per fornire il supporto necessario all’area in emergenza.

Nello specifico nell’area dei Campi Flegrei verrà certamente rinforzato il numero di vigili del fuoco in azione. Nell’immediata fase emergenziale il corpo dei vigili del fuoco ha autonomamente messo a disposizione dell’area del sisma squadre provenienti da Lazio, Umbria, Basilicata e Puglia. Con la decisione attualmente presa dal ministro, sarà possibile stabilire un numero preciso di squadre da inviare sul territorio da tutta l’Italia, e coordinarne le operazioni anche tramite la Protezione Civile Nazionale.

Nei Campi Flegrei saranno necessarie anche molte squadre specializzate nelle verifiche agli edifici. Dopo i controlli degli ultimi dieci giorni, che sono stati utili a valutare per grosse linee la gravità dei danni al patrimonio immobiliare, adesso dovranno entrare in campo squadre altamente specializzate, composte da strutturisti ed esperti di terremoti, per comprendere quali sono le reali necessità del territorio in termini di interventi agli edifici.

Non c’è ancora un numero preciso di specialisti che verranno inviati ai Campi Flegrei, dal territorio spiegano che in totale dovrebbero arrivare un centinaio di persone, soprattutto esperti di valutazione degli immobili, in grado di accelerare drasticamente le verifiche definitive.

«Ho disposto un potenziamento e una accelerazione del lavoro dei tecnici di ricognizione della vulnerabilità del costruito - ha spiegato Musumeci - sebbene sappia quanto siano complesse le procedure. L'unico obiettivo del governo, come ho sempre detto, è quello di restituire la possibile serenità a quanti abitano sui Campi Flegrei, purché tutti siano consapevoli delle criticità con le quali convivono».

Come già annunciato mercoledì nel corso dell’audizione alla Commissione Ambiente della Camera, il ministro per la Protezione civile è anche tornato sul finanziamento già in discussione per consentire gli interventi di recupero agli immobili:

«Stiamo lavorando con i ministri interessati per competenza - ha detto ieri Nello Musumeci - ad una attenta ricognizione delle risorse finanziarie necessarie ai primi interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture pubbliche e delle abitazioni civili, a cominciare da quelle ricadenti in zone ad elevato rischio sismico in area bradisismica». Il ministro, del resto, aveva già preannunciato mercoledì scorso che, nel giro di un paio di settimane, sarebbe stato varato un nuovo provvedimento finanziario in favore dei Campi Flegrei da parte del Governo.