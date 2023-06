Si chiama The Borderline il gruppo di youtuber che si è schiantato con un’auto contro una Smart a Roma. L’obiettivo dei giovani era una «challenge» che prevedeva di alternarsi per cinquanta ore alla guida di una Lamborghini, per poi postarla sul loro canale YouTube. La sfida, come si sa, è finita tragicamente, con un incidente in cui è morto un bimbo di cinque anni.

Ma Borderline non è solo un termine inglese che vuol dire «limite», da intendersi come sfida, gara da superare, è anche un disturbo della personalità sempre più diffuso tra gli adolescenti. La personalità borderline è caratterizzata da comportamenti impulsivi, stravaganze, livelli d’ansia elevati, apatia, relazioni conflittuali con gli altri, tendenze aggressive o autolesioniste. È il quadro, questo, di una generazione che vive in una condizione di fragilità identitaria per noi adulti difficile da comprendere: ragazze e ragazzi pronti a tutto pur di stimolare in sé stessi l’adrenalina con cui stordirsi e annullare il loro insopportabile senso di frustrazione.

Borderline sono questi youtubers a caccia di emozioni forti e di like (e di soldi, non dimentichiamolo), esattamente come lo sono i giovanissimi membri delle babygang in cerca di affiliazione camorristica (e di soldi, anche loro), che si ispirano ai terroristi dell’Isis, guardando i loro raccapriccianti video di efferate esecuzioni. Le sfide al limite degli uni equivalgono ai battesimi di fuoco degli altri. In entrambi i casi si tratta di un’iniziazione per la quale perfino parlare di nichilismo è inadeguato.

Nel suo ultimo libro «V13», dedicato al processo per gli attentati terroristici avvenuti a Parigi il 13 novembre 2015, tra il Bataclan, lo Stade de France e alcuni bistrot, che causarono centotrenta morti e trecentocinquanta feriti, a un certo punto Emmanuel Carrère riporta una frase pronunciata da Salah Abdeslam, uno degli imputati, in uno dei primi giorni del processo: «Tutto quel che dite su noi jihadisti, è come se leggeste l’ultima pagina di un libro. Il libro dovreste leggerlo dall’inizio». Non è esagerato paragonare jihadisti a youtuber e babygang? Direi di no, perché sono fenomeni che, per quanto diversi tra loro, hanno in comune un medesimo disagio epocale. Leggere il libro dall’inizio, allora, di fronte a ciò che ci disorienta, ci sconvolge, ci turba di questo disagio ai confini tra disturbo psichico, delinquenza e criminalità, è il nostro dovere, il nostro compito.

Viviamo in un’epoca schiacciata dal peso dell’utilitarismo, in cui alla persona si è sostituito il «profilo», all’esperienza la «storia», all’amicizia il «contato» o il «follower», al reale il virtuale, all’autentico l’artificiale. Non è solo il modello economico, ma anche la scuola, la formazione dei giovani, a essere improntata a esclusivi valori di efficienza e funzionalità. Questa gigantesca, ansiogena pressione competitiva, in un contesto in cui il «sol dell’avvenire» è definitivamente tramontato e si vive immersi in un presente minaccioso e minacciato, la distruzione - dei valori, dei riferimenti, dell’ambiente, delle vite umane - si trova al centro del meccanismo della crisi. Un meccanismo che ha trovato il suo combustibile nel mondo del digitale e dei social, che colonizza le menti dei più giovani con una pervasività impressionante, spingendo i loro comportamenti verso lo sviluppo della violenza, anche se in forme diverse, come risposta estrema a questa crisi.

Leggere il libro dell’inizio, vuol dire, allora, prendere atto del nostro fallimento generale, educativo, culturale, politico; comprendere da dove ha avuto inizio e trovare la forza e il coraggio di resettare tutto. Come farlo? Provando a decostruire nella mente di questi giovani il principio edonistico del «tutto e subito», prospettando loro dei rapporti autentici con la vita, che facciano scoprire quanto la vita stessa abbia orizzonti molto più ampi di quelli che la società omologante vuol indurre a credere. Far scoprire loro cioè che la vita, come diceva il poeta, è altrove, al di là delle logiche economiche e produttive che li hanno ridotti a inconsapevoli, passivi consumatori con tendenze criminaloidi. Che la vita è anche dono di sé, capacità di sacrificio, empatia con l’altro, gratuità. Una fatica enorme spetta a tutti noi, a partire naturalmente dagli educatori e dai genitori (agghiaccianti e significativi, in tal senso, i commenti minimizzanti e protettivi dei genitori degli youtuber), ma è anche una responsabilità politica che non si può più ignorare, né rimandare. Questa deve essere la nostra sfida contro la catastrofe.