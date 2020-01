Noemi Letizia e le altre, le casalinghe vip di Napoli

Il countdown sta per terminare e, a partire da venerdì 24 gennaio, le protagoniste di The real housewives di Napoli, il docu- reality più chiacchierato della stagione televisiva, saranno in onda “in chiaro” sul canale Real Time canale 31 del digitale terrestre. Dieci puntate di 45 minuti l’una, che verranno trasmesse alle ore 22.20. E così, dopo averle conosciute sulla piattaforma Ddplay Plus, sarà finalmente possibile seguire le vicende quotidiane di queste signore “ricche, sfrontate e a tratti eccessive” divise tra casa e mondanità, lavoro ed eventi esclusivi. Sei “casalinghe” fashion della cosiddetta Napoli bene che si riveleranno “amiche per la pelle ma anche rivali”. Intanto sulle pagine ufficiali del canale televisivo sono partite le clip promozionali per presentare i profili di queste “casalinghe” veraci e chic che vivono all’ombra del Vesuvio.

Tra loro c’è Noemi Letizia, nota alle cronache rosa per la sua vicinanza all’ex premier Silvio Berlusconi e oggi una giovane mamma e imprenditrice nel campo della cosmesi. Parola d’ordine: non toccarle i capelli. Altra protagonista del format è la salutista Daniela Sabella, donna single e giornalista attiva nel sociale, che vive a Posillipo e nella cui villa organizza grandi eventi; Maria Consiglio Visco Marigliano del Monte, donna dal sangue blu che vive la sua vita aristocratica tra circoli e party e che ha da poco pubblicato un romanzo erotico. Simonetta De Luca è una psicologa ma anche una stilista e networker del benessere che si è fatta conoscere dal pubblico televisivo per la sua espressione “non sono la princesse, sono la queen” divenuta virale sui social; c’è poi Stella Giannicola la titolare di un noto centro estetico di Napoli. Sposata e divorziata tre volte, ha una collezione di scarpe, borse e abiti da sera, e una grande passione per lo champagne; infine c’è Raffaella Siervo , la “bisbetica indomabile” come si legge sulla pagina Facebook di Real Time. Una mamma divorziata che vive a Torre del Greco in una villa storica con piscina, campi da tennis e un bosco privato. Discendente da una famiglia di commercianti di perle e coralli, è l’unica donna del gruppo a risultare al naturale ovvero non è mai ricorsa alla chirurgia estetica.

Le telecamere, come preannunciano gli spot attualmente in onda sui social networks e in tv, entreranno nelle loro case dai panorami mozzafiato, seguiranno la loro routine di bellezza tra beauty farm e stilisti di alta moda e il loro day by day tra feste e incontri nei circoli d’élite, mentre sono alle prese con figli, mariti ed ex mariti. Il programma, un format mondiale che per la prima volta viene realizzato in Italia, è prodotto da FTM Entertainment di Fatma Ruffini per Discovery Italia, di cui è autore Nicola Montese per la regia di Enzo Pirrone. Un reality leggero e divertente ma anche “sopra le righe”, che ha raccolto, insieme alle critiche, tanti consensi.



Un successo la messa in rete su Ddplay Plus, come racconta il direttore casting e location manager, nota imprenditrice napoletana nonché mamma e animatrice di eventi nei salotti della città: «Il programma mi è molto piaciuto lo trovo divertente veloce e di intrattenimento. Molto bella la regia, che mostra una Napoli stupenda mentre il montaggio è fatto divinamente, scorre veloce e non annoia. Le ragazze sono state all’altezza tutte delle mie aspettative e non mi hanno deluso anzi, si sono messe in gioco e hanno affrontato questa esperienza con molta ironia. Su Ddplay è stato già un successo e speriamo lo sia anche su Real Time». Non resta che accendere la tv.