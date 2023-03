E adesso a chi mandiamo il conto dei danni? L’incredibile guerriglia annunciata nel centro storico di Napoli ha lasciato sul terreno i segni di una devastazione indiscriminata. Tavolini, sedie, vetrine, gazebo, ombrelloni, perfino il saccheggio degli interni e delle dispense di alcuni locali, bottiglie di vino rubate nei ristoranti e lanciate sui poliziotti, oltre ai danneggiamenti a cinque autobus dell’Anm, alle auto della polizia, ad alcuni mezzi privati in sosta, e agli arredi urbani. Manca ancora una cifra, non c’è neppure una stima ufficiosa (forse 10/20mila euro solo di danni ai pullman del trasporto pubblico) ma i segni del raid sono stati subito evidenti, anche perché proprio quegli oggetti trafugati e distrutti sono stati le armi usate, comparse con evidenza nei filmati dei passanti. Ristoranti di piazza del Gesù e zone limitrofe, bar, punti ristoro, perfino bancarelle di gadget, ieri hanno avuto difficoltà a riaprire. Non avevano tavoli, sedie e arredi. E al conto dei danneggiamenti si unisce anche quello dei mancati incassi di giorni di autentica follia.

La domanda quindi è: chi risarcisce i danneggiati? Occorre dare una risposta subito, e che sia chiara, netta, veloce. Perché si può accettare tutto, perfino lo sfregio di un corteo che attraversa la città urlando slogan razzisti e provocatori verso quella città stessa; si può accettare di non cadere in una provocazione collettiva per evitare il peggio; si può accettare di voltare pagina e rubricare gli eventi come effetti collaterali di un mondo, come quello ultrà, che troppo spesso sconfina in una violenza rabbiosa, cieca, senza senso, e a tutte le latitudini, e ci ha quasi abituato a queste scene, dove mutano le location, le bandiere, le lingue, ma non i comportamenti. Quello che non si può proprio tollerare è che al danno si aggiunga la beffa.

Chi ha subito una perdita deve essere risarcito. Bene ha fatto il sindaco Manfredi a non minimizzare, parlando di città in stato d’assedio, garantendo il suo impegno per i ristori ai danneggiati. Ma bisogna dire subito chi e quando pagherà il conto. Perché sullo sfondo di questa vicenda aleggia un grande rischio: quello di far passare il tempo, e poi dimenticare, lasciando sostanzialmente soli e beffati, i danneggiati.

La giornata di mercoledì è stata a tratti paradossale: gli scontri erano annunciati da settimane eppure, alla fine, sono accaduti esattamente come si temeva. Gli sbocchi più drammatici sono stati evitati solo per la reazione molto responsabile della stragrande maggioranza dei napoletani, visto che sono stati pochissime – rispetto a quello che poteva essere - le frange che sono cadute nella provocazione tedesca. Tuttavia, ora, si fa già fatica a comporre il quadro delle responsabilità. Quanti partecipanti al raid sono stati identificati? Quanti sono stati denunciati? Numeri ancora risicati, rispetto a quello che si è visto. Sono notizie indispensabili per capire a chi bisognerà poi mandare il conto. A meno di non pensare davvero che a pagare sarà la Germania – come ha chiesto qualcuno - o la città di Francoforte, o l’Uefa. Apparirebbe piuttosto paradossale, questa sorta di responsabilità oggettiva di uno Stato o di un Comune o di una organizzazione per i danni provocati all’estero dai propri cittadini o dai tifosi. Se passasse questo principio, i risarcimenti non finirebbero più. Né si può immaginare che il conto venga pagato dalle compagnie assicurative che, eventualmente, proteggono, con polizze private, gli esercenti, dal momento che non si è trattato di raid vandalici singoli e isolati ma di una vera guerriglia urbana.

Allora, la domanda iniziale – viste tutte le incognite – non è così oziosa: chi paga il conto dei danni? Occorre uno sforzo di responsabilità: è chiaro che se dei ristori non decide di farsi carico spontaneamente qualcuno – un soggetto delle istituzioni, probabilmente, anche sotto forma di anticipazione per poi accertare responsabilità personali e risarcimenti legali - questi non avverranno mai. E allora sì, che il danno morale si realizzerebbe: saccheggiati e abbandonati.