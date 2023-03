Se qualcuno deve pagare per quanto è accaduto due giorni fa nel cuore della città, non deve essere il Napoli. Sarebbe fortemente ingiusto perché anche tecnicamente è da escludere qualsiasi responsabilità di una società sana, che De Laurentiis ha saputo far crescere in diciott’anni nel modo giusto, isolandola dalle frange violente e dal malaffare, rendendola un modello calcistico e finanziario.

Sei giorni fa, dopo il primo provvedimento del Tar (apertura ai tifosi dell’Eintracht), il presidente aveva sottolineato i rischi di quella decisione, poi corretta. Ma gli hooligans tedeschi si sono comunque presentati a Napoli martedì pomeriggio, proprio mentre il presidente dell’Uefa, Ceferin, ovviamente sensibile al peso politico della federazione che ha - guarda caso - sede a Francoforte, rilasciava alla tv di stato tedesca un’intervista in cui attaccava lo stop deciso dalle autorità italiane, arrivando a ipotizzare sanzioni a carico del Napoli. E perché? E quale provvedimento dovrebbe essere adottato nei confronti dell’Eintracht, che ha soffiato sul fuoco prima della partita e nulla ha fatto per scoraggiare quei violenti? E il Porto, che ha indegnamente lasciato fuori dallo stadio centinaia di tifosi dell’Inter, esponendoli a reali rischi?

Nella conferenza stampa di ieri in Prefettura tutti i microfoni erano davanti a De Laurentiis, che ha lanciato un appello al presidente della Commissione europea von der Leyen, e al premier Meloni. Le ha sollecitate ad intervenire per liberare (o almeno tentare) il calcio dai violenti. Si deve fare di più e, soprattutto, non commettere «autogol», così come il ministro dello Sport Abodi ha definito l’intervento di Ceferin. Prima di entrare nel governo, il manager vero appassionato di calcio ha occupato più ruoli nel mondo dello sport. Conosce la materia e dunque sa che Ceferin ha fatto un intervento sbagliato, «un passaggio a vuoto». Ecco, questo non deve più accadere. La politica - anche quella del mondo sportivo - è obbligata a dare risposte concrete, senza aspettare che negli stadi o nelle piazze accadano tragedie.

Le preoccupazioni di prefetto e questore di Napoli erano giustificate, dopo quanto era accaduto a Roma in occasione di Lazio-Eintracht nel 2018 e in occasione della partita d’andata, con l’agguato nei confronti di un gruppo di tifosi napoletani. E, comunque, adesso non potrà diventare ogni partita del Napoli (o a Napoli) “un caso”, come accadeva negli anni difficili, quando la squadra non era ai vertici calcistici e la sua tifoseria era tra le più violente.

Per gli scontri con i romanisti sull’A1 a inizio gennaio è stato deciso dall’Osservatorio uno stop alle trasferte che termina tra due giorni in occasione della partita di Torino. E sarà una partita «sotto i riflettori», secondo quanto ha fatto trapelare il Viminale: i biglietti per il settore Ospiti sono esauriti, il Napoli sta battendo tutti i record anche sulle tribune degli stadi italiani. Giovedì 23 sono attesi al Maradona 2.500 inglesi per la gara contro la Nazionale italiana per Euro2024 e poi, a metà aprile, ci sarà il round dei quarti di finale Champions. Giusta la massima attenzione e doveroso un accurato piano di ordine pubblico, però non deve esservi alcun atteggiamento prevenuto né devono essere create ansie intorno a una qualsiasi partita della squadra più bella d’Europa, che vuole festeggiare i propri successi con una tifoseria appassionata e sana. Nella quale non rientrano quelle «300-400 persone» individuate dalla questura e da De Laurentiis, che si batte da sempre per uno stadio dove si rispettino le regole, non circolino droga e coltelli.

Mai vi era stato un afflusso così elevato di famiglie allo stadio ed è un’altra medaglia per il Napoli, composto da uomini maturi come il suo capitano Di Lorenzo e il suo allenatore Spalletti: prima e dopo la partita hanno chiesto ai tifosi di essere tifosi all’altezza di questa squadra, non raccogliendo provocazioni. Non tutti vi hanno dato ascolto e un gruppo ultrà in una notte di gioia, dopo i tre gol dell’Eintracht, è andato a cercare la guerriglia con i tifosi tedeschi sul lungomare più bello del mondo. Questa è la Malanapoli che non riuscirà mai a trovare una ragione per sue violenze.