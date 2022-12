Quante volte abbiamo detto che, da “seconda cellula base” della società dopo la famiglia, il condominio è un micro-laboratorio paradigmatico di relazioni, tensioni, inimicizie? E quante volte abbiamo accostato i comportamenti sguaiati o addirittura violenti nei luoghi della politica a una riunione di condominio?



Ma quel che è accaduto domenica scorsa all’assemblea del Consorzio di Monte Giberto, periferia nordest di Roma, travalica ogni paragone. Non può trovare un posto coerente nella nostra immaginazione e neppure nella più sfrenata fantasia. La furia scatenata di Claudio Campiti, con le tre uccisioni e i ferimenti, evoca tutt’al più stragi deliranti in campus americani, massacri in stile Columbine High School, purtroppo poi replicati in innumerevoli ammazzamenti scolastici resi possibili dal noto, facile accesso statunitense alle armi. O anche, la storia della sparatoria durante l’assemblea del Consorzio richiama alla mente distopie letterarie come quella elaborata da James G. Ballard nel romanzo fantascientifico Il Condominio. Che comincia con questo raggelante incipit: «Era trascorso qualche tempo e, seduto sul balcone a mangiare il cane (del suo vicino, n.d.r.) il dottor Robert Laing rifletteva sui singolari avvenimenti verificatisi in quell’immenso condominio nei tre mesi precedenti». Lì lo scrittore immagina, in un futuro vicino, la graduale degenerazione della convivenza in un immenso grattacielo londinese di duemila abitanti “inscatolati nel cielo” e ordinati per piani a seconda della gerarchia sociale, con i meno abbienti ai livelli più bassi, i ricchi e i ricchissimi via via che si procede verso l’alto fino agli attici.

Una città in miniatura fornita di piscina, parrucchiere, sauna, ristoranti, negozi. Piccoli antagonismi tra vicini, litigi, dispetti e prevaricazioni reciproche portano gradualmente al deflagrare della violenza repressa di tutti contro tutti, con modalità primitive che fanno degenerare la vita condominiale in guerra in cui l’uomo è lupo all’uomo, ci si dipinge il petto con segni tribali e ci si ammazza a coltellate. La storia di via Monte Giberto riconduce invece al braccio armato di un unico killer il condensato di violenza, frustrazione, odio sordo nutrito verso gli altri condomini. “Sono tutti ladri”, aveva scritto Campiti nel suo blog, e “vi ammazzo tutti” è stata la frase gridata in faccia ai 32 partecipanti alla riunione che, quella domenica mattina, avrebbero dovuto deliberare la decisione di dotare il condominio di una piscina e di campi da tennis. L’incredibile epilogo, con la sparatoria costata la vita a tre donne, l’arma per fortuna inceppata e il coraggio di chi ha saputo approfittarne per bloccare Campiti, ha trasformato un’ordinaria domenica di dicembre in un incubo per tutti i presenti che non sarà facile dimenticare. E le minacce disseminate dall’uomo nei mesi precedenti sui social con le foto e i simboli nazifascisti si sono sinistramente saldati alla fisionomia di una personalità auto-alimentata dal rancore totale verso il genere umano rappresentato dai condomini riuniti.

Certo su tutto dev’essere stato determinante il lutto dell’uomo, che dieci anni fa aveva perso un figlio bambini in un incidente di sci. Ma poi la barriera di solitudine e astio in cui Campiti si era sigillato ha prodotto un vulnus assoluto che lo ha portato a precipitare sempre più in giù, trincerandosi in quello che doveva essere un villino da condividere con la famiglia ed è diventato l’improbabile suo domicilio non ancora terminato, con solo qualche vano del pianoterra completo di mura e la parte restante profilata di assi senza infissi né pareti, sinistro come lo scheletro di un sogno mai realizzato. Campiti viveva, emarginandosi sempre di più, in questo luogo che mette inquietudine solo a guardarlo nelle foto, con allacci abusivi ai servizi essenziali, rifiutandosi di pagare le quote condominiali, avviluppandosi in una quotidianità di contenziosi legali, denunce, minacce, intimidazioni. Ma il suo odio profondo, che lo ha indotto a trafugare – peraltro indisturbato – la pistola dal poligono di tiro è un campanello d’allarme generale sulla convivenza civile, sul senso di comunità e perfino di umanità contemporanei. Ci porta a chiederci che cosa ci sia dietro l’estrema fragilità, emersa in questa storia, della paratia interposta tra il dominio degli istinti di ferocia e la capacità di condivisione e responsabilità sociale. E quanto la “sindrome del reietto”, che porta all’insorgenza di manie di persecuzione tali da far considerare tutti come nemici, sia apparentata con un presente dominato da guerra, prevaricazioni, sensi di ingiustizia e voglia di regolare da sé i conti “all’americana”. Molto, probabilmente.