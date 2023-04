Quando nel 2000 Tatiana e Andra Bucci raccontarono la loro storia per la prima volta, rompendo un silenzio comune a molti sopravvissuti e durato oltre cinquant’anni, i ricordi che riuscirono a tirar fuori su Auschwitz furono più che altro sensoriali. Ne rammentavano il freddo, la fame, la sensazione di disagio provocata da abiti dai tessuti pungenti. E soprattutto avevano impresso nella mente l’odore di morte. De resto avevano 6 e 4 anni e in loro si erano come cristallizzate percezioni infantili: olfattive, visive, tattili, congelate nel silenzio di due menti bambine.

Ma ieri, tornate con il presidente Mattarella nel lager dove furono deportate con tutta la famiglia di 9 persone nell’aprile 1944, le due più giovani italiane scampate alla Shoah hanno dimostrato quanto sia vero che nei singoli come nei popoli la memoria agisce come un muscolo. Che va potenziata, coltivata, corroborata, altrimenti si affievolisce e scolora.

«Oramai siamo in pochi», ha detto Tatiana, che all’arrivo nel campo di sterminio aveva 6 anni e, nonostante oggi ne abbia 85, continua a tenere vivo il ricordo di qual che è stato «ma fa parte della vita: ho fatto la mia parte, da quel lato sono tranquilla e conto di continuare fino a quando la salute me lo permetterà». E infatti. Con la neve, il vento, il gelo, insieme alla sorella Andra minore di due anni, Tatiana continua a trovare la forza e l’energia di testimoniare soprattutto per i giovani, e a nome di chi non c’è più. Domani infatti le sorelle Bucci saranno ad Amburgo, alla scuola di Bullenhuserdamm, per rendere omaggio alla memoria del loro cuginetto Sergio De Simone, ammazzato lì insieme ad altri 19 bambini, dopo esperimenti insensati e crudeli fatti da un medico nazista che li usò come cavie. E all’istituto italiano di cultura di Amburgo, oggi alle 19, parteciperanno alla presentazione dell’edizione tedesca di Meglio non sapere (Besser nichts wissen, ed. S. Marix Verlag), il mio libro che nel 2003 per primo raccontò la storia loro e quella del piccolo Sergio.

Fu in verità proprio Il Mattino a rendere pubblica l’incredibile vicenda dei tre cuginetti: il fratello di Sergio, Mario De Simone, arrivò in redazione quando, solo nel 1995, venne a conoscenza della fine orribile fatta dal fratello. Me la raccontò, pubblicammo vari articoli, il giornale fece una vera campagna per l’intitolazione di una strada al piccolo martire ebreo napoletano che la città non sapeva di avere. Mi misi in contatto allora con Tatiana e Andra, che mi consegnarono la loro testimonianza e, via via che raccontavano, misero a fuoco con sempre maggior chiarezza l’accaduto.

La loro famiglia viveva a Fiume quando, in cambio di un compenso basato sul tariffario previsto, una spia “vendette” ai nazifascisti i bambini, le madri, i nonni, gli zii. I padri erano in guerra e per questo la mamma di Sergio, che aveva sposato un napoletano, si era ricongiunta con la famiglia di origine. All’arrivo nel lager, i piccoli furono separati dai grandi e così Tatiana, Andra e Sergio, scambiati per gemelli e per questo non avviati subito al gas, si ritrovarono soli nel blocco dei bambini. Fu grazie alle inaspettate premure di una blockova che le due sorelline riuscirono a superare una primavera gelida ed a sopravvivere anche alla selezione volta a procurare al medico nazista 20 “pezzi”, cioè piccoli esseri umani.

Sergio non si salvò, Tatiana e Andra si ritrovarono sole al momento della liberazione del campo. Vagarono per le campagne finché qualcuno le trovò e le portò in un orfanotrofio della Croce Rossa a Praga. Poi, oltre un anno dopo, approdarono nella casa di accoglienza inglese di Lingfield dove, con altri 23 bambini e grazie alle cure di un nucleo di educatrici e psicanalisti guidati da Anna Freud, vissero il loro ritorno all’infanzia. Furono, tra quei 25 bambini, le sole a tornare a casa grazie alle ricerche ininterrotte fatte dai genitori in tutta Europa. Ma il loro ricongiungimento con la madre fu penoso e difficile: due anni e mezzo dopo la separazione, la donna in attesa trepidante del treno da Londra alla stazione Termini era per loro diventata un’estranea.

Sergio, invece, non tornò. Ad Amburgo furono uccisi in 20. Oggi quello stesso numero – 20 bambini uccisi – risuona sinistro a proposito dell’ultima strage scoperta in Ucraina. Sta a dirci che purtroppo la storia si ripete tragicamente. E questo rende ancora più preziosa una frase come quella pronunciata ieri ad Auschwitz da Tatiana Bucci: «La speranza io non l’ho mai persa. Il ‘900 non dev’essere dimenticato, è un secolo troppo importante e tragico per essere cancellato, così come la memoria della Shoah».