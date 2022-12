Si fa ancora fatica ad accettare la sola idea che possa esistere un Mezzogiorno competitivo, con aziende in grado di innovare e di far parte delle filiere produttive che tirano. È una tendenza dura a morire. Prevale quasi sempre una narrazione alimentata da luoghi comuni e rassegnazione che privilegia quasi per inerzia il bicchiere puntualmente mezzo vuoto. Poi per fortuna, ad ogni fine anno, arrivano i bilanci delle imprese campane monitorati da Pwc, sulla cui rigorosa serietà non si possono nutrire dubbi.

E si scopre che in Campania, la regione guida del Sud ad onta dei suoi primati negativi (disoccupati under 35, neet, donne senza lavoro ecc.) c’è un sistema di imprese che crescono anche in tempi di pandemia o di inflazione, di costo insopportabile dell’energia e di tante altre materie prime. Non sono le aziende di eccellenza, non solo loro almeno. Sono realtà imprenditoriali che reagiscono alle avversità con la forza delle loro idee e dei loro prodotti e che da sempre sono concentrate più sul lavoro di ogni giorno che sull’ansia mediatica di voler essere protagoniste ad ogni costo.

Il grande merito di Top 500, la classifica delle prime 500 aziende della regione per i dati di bilancio, è proprio questo. Raccontare “questa” Campania facendo parlare i numeri, senza altra ambizione che quella di dover dare merito a quanti quelle aziende le conducono. Non è però una scelta priva di anima perché il messaggio è chiaro: gli uomini e le donne del Sud reggono l’impatto della sfida, che si chiami globalizzazione o altro. Sono a pieno titolo nella prima linea dell’Italia migliore, che difende i suoi marchi e le sue peculiarità produttive, dell’Italia che vuole restare unita e sviluppare ancora di più quella interdipendenza tra territori in base alla quale per ogni euro investito al Sud ne ritornano tre al Nord.

Top 500, che venerdì prossimo sarà presentato alla Mostra d’Oltremare di Napoli, non è però una celebrazione. È piuttosto l’opportunità di un confronto a più voci organizzato dal Mattino con la partecipazione tra gli altri del ministro degli Affari europei, del Sud, del Pnrr e delle politiche di Coesione, Raffaele Fitto, e del presidente dell’Abi Antonio Patuelli, con l’obiettivo di ascoltare la voce delle imprese campane offrendo loro una ribalta di confronto pubblico che da sempre è nel DNA di questo giornale. Si parlerà così di energia, Zes, sostenibilità e sviluppo, di Pnrr e lavoro, i temi su cui le imprese si interrogano ogni giorno, consapevoli che è su di essi che si costruisce una società informata e partecipe. Nessuno potrà mai negare che le realtà produttive sono e resteranno indispensabili per la crescita di un territorio, siano esse industriali, artigianali o turistiche. Lo ha ricordato pochi giorni fa il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, sottolineando ancora una volta il valore dell’impresa come unica generatrice di lavoro e di occupazione. Ma questo non basta a garantire loro le condizioni migliori per continuare ad assolvere a questo compito. Serve il sostegno e soprattutto la vicinanza dello Stato ad ogni livello, nel rispetto delle Costituzione e ovviamente della legalità. Lasciare al loro destino gli imprenditori onesti, e sono tantissimi anche in Campania, vuol dire condannarli senza appello alla delegittimazione fiscale, al sommerso, alle collusioni con la criminalità organizzata. Ci perderemmo tutti perché un territorio senza la certezza delle imprese è destinato prima o poi a morire, non solo a vedere fuggire i suoi giovani.