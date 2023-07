L’episodio di violenza “catturato” da un video nei giorni scorsi a Posillipo – le botte sferrate da trentenne ad una ragazza sotto gli occhi dei passanti – non è l’unico degli ultimi tempi, benché sia sicuramente il più odioso.

A volte i cellulari, complici di un generale inasprimento dei rapporti e di un’abitudine alla divisone sociale in tifoserie violente e accanite, risultano imprevedibilmente utili strumenti di giustizia: e se non fosse stato per una donna che ha immortalato gli schiaffi invitando gli amici a scendere in strada per impedire che accadesse di peggio, non ci sarebbe stata nemmeno una denuncia. Grazie alla quale la magistratura sta ipotizzando di iscrivere il malvivente, già noto alle forze dell’ordine per reati connessi allo spaccio, nel registro degli indagati per il reato di percosse.

La violenza raccontata ogni giorno da giornali e televisioni sembra un fiume carsico, che si riempie costantemente e sceglie determinati momenti per prorompere con tutta la sua forza. Un fiume che non risparmia alcuna area, nemmeno quelle un tempo più esclusive e in qualche modo protette. Inutile ribadire la sregolatezza della movida di Chiaia: ma quella stessa mancanza di norme del buon vivere civile ha contagiato ormai anche Posillipo, irreversibilmente. L’incuria del quartiere è nota già da almeno un quindicennio, lo testimonia il manto stradale perennemente crepato e pieno di buche, i marciapiedi sbalzati dalle radici di alberi abbattuti e mai rettificati, l’immondizia e le erbacce che invadono luoghi simbolo come il Parco Virgiliano o le passeggiate perimetrali, infine lo stato di degrado di molti palazzi d’epoca dell’omonima via che dà nome al quartiere. Ma a questo si è aggiunto un proliferare di locali, paninoteche, friggitorie d’asporto e bar che richiamano folli oceaniche durante il fine settimana intente a ingolfare la strada, con macchine in tripla fila, risse e parcheggiatori abusivi (inediti fino al nuovo millennio nel quartiere). I pochi punti nevralgici diventano check-point pericolosi per via della spericolatezza dei giovani e meno giovani in motorino, come poco dopo l’inizio della salita di via Petrarca e alle rampe di Coroglio, trasformate in parcheggio sui generis.

Non si può pretendere che un quartiere goda di un trattamento di favore rispetto ad altri, in assenza di fondi. Ma non si può nemmeno tollerare che una città intera, per mancanza di suddetti e presunti fondi, venga lasciata in balia del tempo e dell’incuria, come testimoniano i ripetuti crolli di strade e porzioni di immobili dal centro storico alla periferia. Basterebbe questo, a raggiungere un punto di non ritorno. E invece si aggiunge la violenza umana, come sovrattassa da pagare per chi ama il quartiere dei più bei film, della Napoli d’un tempo, della campagna urbana, cantato dagli scrittori – da Rea a La Capria – e a rischio di trasformarsi nell’ennesima zona incontrollata e quasi per nulla presidiata della città.