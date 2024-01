Ho avuto l’occasione di partecipare alla cerimonia dell’Università degli Studi di Milano che ieri ha conferito la laurea in Storia honoris causa alla senatrice a vita Liliana Segre. Ho sempre diffidato di questo tipo di iniziative e continuo a pensare che il Giorno della memoria, commisurato ai suoi dichiarati intenti pedagogici, rappresenti una istituzione di scarsa efficacia. Non si vedono in giro persone migliori grazie al Giorno della memoria. Anzi, mai come oggi l’antisemitismo è tornato orrendamente in Europa e nel mondo occidentale. Da altre parti non se ne è mai andato.

Il più insidioso dei nemici della democrazia è senz’altro l’oblio, come ha ricordato la senatrice nella sua voce calma e dolente, ma non sono certo che la trasformazione della memoria in un dovere civile del cittadino democratico sia un modo per garantirsi dalla sua avanzata. Recentemente, durante un soggiorno a Berlino, mentre visitavo il Memoriale per gli ebrei assassinati d’Europa, mi è capitato di dover assistere alla trasformazione di questo impressionante labirinto di duemila settecento undici parallelepipedi in calcestruzzo grigio scuro, disposti su un fondo variamente inclinato, tale che i blocchi, di diverse altezze, appaiono in superficie allo stesso livello.

In questo livello, dunque, si sprofonda e si risale e dove ben presto vi assale un senso profondo di angoscia, nel campo giochi di una scolaresca di non so quale Paese europeo, i cui inutili insegnanti assistevano tra l’indifferente e il divertito agli inseguimenti di decine di adolescenti. È fin troppo evidente che non si ricorda a comando e, soprattutto, quando non si ha il sentimento di ciò che si dovrebbe ricordare.

Per questo ascoltare Liliana Segre - non sentire il racconto della deportazione, delle camere a gas, delle sofferenze, della disumanizzazione - ma, letteralmente, sentire la sua voce è una esperienza forte, intensa, di grande impatto emotivo. È, e il paragone non paia azzardato, la differenza che fa ascoltare il preludio della suite n. 1 in sol maggiore per violoncello di Bach da un disco oppure dal vivo, nell’esecuzione di un grande strumentista. La differenza sta nella percezione della produzione fisica del suono nell’atto del suo prodursi. È l’emozione che si sprigiona, nel momento dell’attacco, dallo strofinio dell’arco sulla corda. Per me, ascoltare la voce di Liliana Segre appartiene a questo genere di esperienza.

Ma questo elemento, troppo soggettivo, non spiega il tipo di vincolo che ieri ha trasformato l’aula magna della Statale di Milano, anche solo per un breve momento, nel luogo di un rito civile ad alta intensità. Tutto questo infatti non sarebbe bastato se quest’anno la giornata della memoria non fosse arrivata all’indomani dell’assurdo dibattito sul “genocidio” dei palestinesi di Gaza. Come ha osservato Enrico Mentana che ha dialogato ieri mattina con Liliana Segre, la data del 27 gennaio 1945, il giorno in cui, alle otto del mattino, i soldati sovietici dell’armata rossa varcarono i cancelli di Auschwitz, andrebbe affiancata al ricordo di un altro giorno fatale, il 20 gennaio del 1942, quando in una villa nei pressi del lago Wannsee nei dintorni di Berlino, quindici alti personaggi del Terzo Reich si riunirono per discutere della “Endlösung der Judenfrage”, della soluzione finale della questione ebraica. Obiettivo della riunione era la pianificazione della deportazione di undici milioni di ebrei in Europa, dovunque si trovassero, la loro destinazione ai lavori forzati in condizioni disumane e, infine, l’assassinio di massa dei sopravvissuti e degli inabili al lavoro. Bisognava individuare con precisione le persone destinatarie del provvedimento e regolare i rapporti tra le strutture concorrenti del regime nazista sotto la salda competenza delle SS. Questo è un genocidio e questo è quanto accaduto al popolo ebraico in Europa tra il 1942 e il 1945: prendere nel mazzo dell’umanità persone che non avevano altra colpa che di essere nate e sterminarle. Questa logica sta alla base del pogrom organizzato da Hamas il 7 ottobre del 2023: uccidere gli ebrei in quanto ebrei.

L’empia violenza praticata da un'organizzazione politica a base religiosa ai danni di ebrei la cui unica colpa era appunto il dato puramente casuale della loro nascita ha riacceso in tutto il mondo, e in modo particolare in quella parte di mondo che ci riguarda più da vicino, l’Occidente, un’ondata di antisemitismo che dietro il paravento della causa palestinese, della legittima aspirazione del popolo palestinese al vivere organizzato in forma di Stato libero e indipendente, minaccia gli ebrei per il solo fatto di essere tali. I casi di aggressione a cittadini ebrei ormai non si contano. Nei campus americani, innanzitutto, dove il fenomeno ha assunto dimensioni impressionanti, in Francia, in Germania. Qui un partito esplicitamente neonazista, AfD, Alternative für Deutschland, minaccia di raggiungere il consenso di un quarto dell’elettorato tedesco. Anche in Italia non mancano episodi preoccupanti e giovani ebrei vengono aggrediti e di nuovo diventa pericoloso per loro girare per strada. Due giorni fa, il memoriale dell’olocausto a Milano, il binario 21 della Stazione centrale, è stato violato da scritte che inneggiano a Hitler. È un proliferare di micro gesti, che presi uno ad uno possono sembrare irrilevanti, ma che insieme descrivono un clima crescente di insensibilità e di ottundimento della coscienza civile. Il fatto poi che tutto questo riguardi soprattutto le Università è particolarmente angosciante. Per i pochi casi ancora di atenei che qui da noi chiudono i rapporti con le istituzioni accademiche israeliane, ce ne sono molti di più in cui i rettori resistono a stento alla pressione nello stesso senso che viene dagli studenti e da una parte del corpo accademico. L’Università è il luogo della formazione di quella parte della società che è fatta di persone istruite le quali, nei prossimi anni, occuperanno posti di rilievo nei gangli della riproduzione sociale: nei luoghi di direzione e di mediazione, nelle imprese, nell’amministrazione dello Stato, nella giustizia, nella scuola. Che cosa ne è di una società i cui ceti colti condividono la bieca convinzione che gli ebrei stiano infliggendo ai palestinesi lo stesso trattamento che hanno subito dai nazisti? Inevitabilmente, è una società in cui colpire gli ebrei torna ad essere un atto morale, giustificabile, e il nazismo un evento tra i tanti del Novecento.

In questo contesto, la memoria si fa presente. Il “mai più” pronunciato nel 1946 diventa spaventosamente un “di nuovo”. È questa la linea che divide giustizia e iniquità. Bisogna decidere da che parte stare. In mezzo come sempre stanno i vigliacchi.