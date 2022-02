“Traffico” di Green pass, è caccia ai profili social: «Rete di insospettabili»

Una rete di insospettabili. Che si rafforza con il passare dei giorni, ringalluzzita dalle notizie che emergono dalle terapie intensive e dai dati del contagio sul lento (non definitivo) ridimensionamento di Omicron. Una rete di no vax, che si agita e si attrezza, in vista delle prossime scadenze, con un obiettivo dichiarato: bucare il sistema fondato sulle vaccinazioni e sulla libera circolazione di chi ha una tessera ministeriale in tasca....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati