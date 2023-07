Serata tragica sui campi di calcetto tra Arzano e Casoria. Nel giro di sessanta minuti sono stati stroncati presumibilmente da infarto acuto mentre giocavano il calcio a cinque. Il primo tragico episodio a Casoria, dove è deceduto Vincenzo Celiento, 48 anni, sposato e padre di due figlie, impiegato della “Proteg” di Caivano, il secondo un’ora dopo circa ad Arzano, dove ha perso la vita l’ingegnere Domenico Aria, 51 anni, sposato, tre figli, consigliere comunale eletto nelle liste del Partito Democratico. In entrambi tragici casi, le due vittime benché soccorsi dal personale medico del 118 che hanno praticato per decine di minuti tutte le manovre per la rianimazione, per le due vittime non c’è stato davvero più nulla da fare.

E sia a Casoria che ad Arzano, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Casoria, diretta dal maggiore Diego Miggiano, che hanno eseguito i primi rilievi, coordinati dal pubblico ministero di turno presso la Procura di Napoli Nord, diretta da Maria Antonietta Troncone. Gli inquirenti ora stanno accertando se le due strutture sportive fossero dotate di defibrillatori il cui utilizzo tempestivo, che in caso di infarto o di altra improvvisa patologia acuta del muscolo cardiaco, salva il 65% di chi è colto da questo malore. Dati ricavati e verificati già da una decina di anni da uno studio dell’americano Jonathan Drezner, che ha condotto l’indagine nelle scuole superiori statunitensi.

Al vaglio degli investigatori anche la normativa ancora poco recepita e non molto chiara, i cui ultimi aggiornamenti, di fatto obbligano società e impianti polisportivi dove si pratica sport non squisitamente agonistico a dotarsi di questi dispositivi e di personale adeguatamente formato.

E mentre nel caso di Vincenzo Celiento il pubblico ministero ha affidato la salma ai familiari, tant’è che ieri pomeriggio si sono celebrati i funerali nella Chiesa dei Cappuccini a Caivano, per la morte dell’ingegnere Domenico Aria, conosciuto come Mimmo, il magistrato ha disposto il sequestro della salma, trasportata all’obitorio dell’ospedale San Giuliano di Giugliano, in attesa di decidere per una eventuale autopsia. Probabilmente ci sono elementi da chiarire sulle circostanze del decesso, che potrebbe essere stato causato dal mortale malore seguito a un intervento di gioco. Il fatto è avvenuto in una struttura sportiva di viale delle Industrie, dove la vittima insieme ad altri colleghi, si ritrovava ogni venerdì sera per la “partitella”.

La morte di Mimmo Aria ha sconvolto Arzano. L’ingegnere era un apprezzato professionista e, caso più unico che raro, stimato anche dagli avversari politici. Sconvolta Cinzia Aruta, primo cittadino di Arzano: «Siamo sconvolti e straziati – commenta il sindaco –. Non riusciamo a immaginare la nostra esperienza umana e amministrativa senza di lui. Una perdita incommensurabile».

E sono stati tanti i messaggi di cordoglio, tra questi quello del Movimento 5 Stelle di Arzano : «La città non perde soltanto un consigliere, un professionista, ma un amico prezioso, raro, gentile. Grazie per quello che umanamente ci hai lasciato. Saremo sempre accanto alla tua famiglia». Scene analoghe sul campo di calcetto di uno sporting club in via Mario Pagano a Casoria, dove ha perso la vita Vincenzo Celiento. «Niente lasciava presagire questo dramma – racconta un amico di Vincenzo che assisteva alla partita – nessuno dei giocatori si è accorto di nulla, fino a quando il povero Vincenzo, dopo un urlo strozzato è stramazzato sul campo». Una morte che ha colpito duramente Caivano. Vincenzo Celiento era molto conosciuto. Padre esemplare, punto di riferimento per gli appassionati del calcio a cinque. . Ieri pomeriggio si sono svolti i funerali.