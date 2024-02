Sul tema della protesta degli agricoltori si è detto già molto ma anche poco, nel senso che la cornice del fenomeno è molto ampia e complessa. Diciamolo francamente, molti lettori avranno inteso la problematica come un temporaneo dibattito di nicchia, mentre lo scenario è di ben più ampio respiro e tesse maglie molto intrecciate e dalle posizioni, politiche e tecniche, caratterizzate da geometrie molto variabili. In sostanza si tratta di problematiche del mondo reale.

Problematiche che coinvolgono tutti e che non possono essere neanche ascritte a dinamiche etiche di tutela delle generazioni future in quanto riguardano l’oggi. In ballo c’è l’obiettivo, di non facile perseguimento, relativo alla ricerca di una sostenibilità ambientale che però al contempo sia anche (e soprattutto?) sostenibilità socio-economica. Andiamo con ordine. La storia insegna che l’ingegno umano si è dimostrato sempre paracadute salvifico di scenari previsionali ritenuti catastrofici, così come accadde ad esempio nelle principali città europee, da Londra a Parigi, di fine ‘800 dove si prevedeva che il letame degli animali da traino delle carrozze avrebbe nel giro di un secolo ricoperto in modo (appunto) insostenibile la città, salvo poi essere salvati dalla invenzione del motore a scoppio. Lo stesso motore che oggi richiede il “malefico” gasolio per il quale la Ue ha tagliato gli incentivi agli agricoltori.

All’epoca si parlava della «Grande crisi del letame di cavallo del 1894» e nei racconti di Dickens venivano narrati i “crossing sweeper”, ragazzini che si guadagnavano qualche spicciolo pulendo le strade ricoperte dagli scarti animali, con evidenti azioni di insostenibilità per l’epoca, dai disboscamento di grandi aree vicino alle città necessari per la loro conversione in campi di avena e fieno con cui sfamare gli animali, alla diffusione di malattie e gas maleodoranti nelle strade. Problemi non solo europei, se si pensa ad esempio che a New York nel 1853 i tram trainati da cavalli trasportavano più di 130.000 persone al giorno da un lato all’altro della Grande Mela. Sempre sotto la luce della storia maestra è utile ricordare la pasoliniana dicotomia tra sviluppo e progresso. Il primo, etichettato come orientamento politico destrorso, è relativo ad una concezione pratica di immediato e concreto realizzo di un interesse economico, soprattutto quindi animato dalla prospettiva dei produttori e degli industriali. Il secondo, invece, riferito al perseguimento di un avanzamento nelle condizioni sociali e politiche, anche magari guidate da innovazioni tecnologiche, ma non dettato da un materialismo pragmatico. Paradossale il fatto che nella concezione pasoliniana di tale dualismo gli operai, ma soprattutto proprio i contadini, venivano ad essere identificati come i promotori del progresso piuttosto che dello sviluppo, laddove in questi giorni si ravvisa una identificazione verso destra degli agricoltori che protestano. Il tema in pentola è di tutti e non ha colore politico. Alcuni rischi sono ravvisabili nella dichiarazioni di intenti delle “buone intenzioni” (che lastricano spesso una strada di cui è nota la direzione, come Ovidio ricorda nelle Metamorfosi: «Verum velle parum est»).

Il primo di questi è di ritenere valido il paradigma «tutto è lecito al fine di», il famoso «whatever it takes» che usò Mario Draghi. Non è possibile in maniera così drastica adottare decisioni politiche che vanno a colpire una classe di lavoratori, gli agricoltori, così importante e vitale per la sussistenza. Un secondo rischio risiede nella poca considerazione che viene attribuita agli approcci “bottom up”, ossia alle azioni mosse dal basso per la sostenibilità messe in campo dai singoli, dalle imprese private, spesso micro-imprese che si sobbarcano costi vivi per l’adozione di metodi “green”. In tal senso, ad esempio, azioni istituzionali incentivanti potrebbero essere intraprese per limitare il nanismo imprenditoriale in campo agricolo che predomina nello scenario italiano. Infine, un ultimo rischio è considerare la transizione sempre come “giusta” (dal nome di fondi omonimi) a prescindere dai casi specifici. In tal senso, anche la transizione digitale, che si vuole erroneamente sempre accompagnare a quella ambientale, non è comunque sostenibile, anzi l’immaterialità del digitale ha una controparte di iper-concentrazione di risorse molto energivore. In una prima forma di ambientalismo si riteneva l’ambiente come esogeno rispetto alle attività antropiche, e solo successivamente si è adottato un approccio endogeno che vede ambiente e attività sociali ed economiche come parti inscindibili di esso. Pertanto, occorre una sostenibilità multidimensionale e non polarizzata verso la sola dimensione “verde” in senso stretto. O si adotta un gioco a somma positiva in cui tutti remano verso una direzione di una sostenibilità verde sociale ed economica, con una sovrapposizione tra sviluppo e progresso, oppure si rischia di irrobustire slogan ed etichette di programmi istituzionali, come il Green Deal, indebolendo le economie, il welfare sociale, la popolazione, le famiglie.