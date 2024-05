Come spesso avviene, quando il terreno è già bagnato, basta anche solo qualche rovescio per produrre disastri. Principio di cui è facile constatare la trasferibilità a innumerevoli fenomeni della più ampia e svariata natura. Sicché, quando, nel già scivoloso comparto dei trasporti, abbiamo avuto contezza degli annunci di programmate sospensioni, interruzioni, cancellazioni di percorsi, ci si è immediatamente palesata l’esplicita immagine di uno scenario critico incombente su società ed economia di vasti ambiti regionali. Innanzitutto, perché la questione infrastrutturale, pur ampiamente parlottata in tutte le già archiviate preposizioni politichese, resta il primo, irrisolto vincolo per la concreta competitività dell’intero Mezzogiorno nel contesto dei flussi economici globali. Ma anche per la non meno seria motivazione delle difficoltà che una mobilità incompiuta, semmai a singhiozzo, allorché addirittura negata, provoca nei confronti di una popolazione a cui vengono compresse le più inviolabili libertà individuali: accesso al lavoro, piena mobilità sul territorio.

Ciò non significa affatto criticare le singole scelte dei gestori del trasporto collettivo circa tempi e modalità delle indispensabili attività di manutenzione e controllo della rete. Persino apprezzandone la scrupolosa identificazione degli intervalli di sospensione dei servizi interessati dagli interventi in coincidenza con la previsione di minori flussi di traffico ferroviario.

In un ambito intensamente interconnesso, di assoluta rilevanza centrale per società ed economia del territorio, sarebbe indispensabile disporre di un coordinamento centralizzato che acquisisca ogni esigenza di manutenzione, ovviamente prevedibile, da parte dei diversi gestori per pianificare l’attuazione, con tempi certi di ripristino e adeguati servizi sostitutivi interconnessi.

Le limitazioni di traffico della Nola-Baiano, ovvero della tratta vesuviana, come la soppressione per ben tre anni della stazione del centro direzionale richiederanno uno sforzo organizzativo per adeguate soluzioni alternative, non sempre agevoli, che l'Eav saprà farsi carico di ricomporre, altre brutte notizie provengono dalla rete dell’alta velocità.

Particolari esigenze tecniche, inutili approfondire, ostacolano la riconferma di un treno velocesulla tratta diretta Roma-Pompei.

In definitiva, con le recenti coincidenze dei disservizi in atto e delle previste sospensioni in itinere dimostrano, il nesso di stretta complementarietà che lega le varie modalità modalità di trasporto e gli stessi singoli vettori, pubblici e privati, richiede un indispensabile coordinamento, che sul piano istituzionale spetta alla regione, ma non sempre si verifica il necessario grado di interazione allorchè ci si spinge a livelli ulteriori di decentramento, che dalla dimensione comprensoriale raggiungono la soglia comunale, dove i problemi del traffico assumono caratteri di peculiare rilevanza per la stessa soglia di vivibilità condivisa delle popolazioni residenti.

La conclusione, ovvia, ma ha fatto scontata, è rappresentata dall’assoluta urgenza di un tavolo programmatico che insieme agli attori istituzionali e responsabili dei diversi vettori coinvolga la componente lavorativa, per la costruzione di un efficace patto di reciproca collaborazione finalizzata a garantire pieno diritto democratico alla mobilità della popolazione assicurando le migliori condizioni di circolazione e di frequenza all’interno di del complessivo sistema regionale della relazioni mondiali.