Trentotto cagnolini sequestrati da salvare: via alle domande d’affido

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 2 Gennaio 2018, 23:04 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2018 23:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Volete portarvi a casa un cucciolo di cane, magari nella calza della Befana? Rivolgetevi alla Procura di Napoli Nord. Sul tavolo del procuratore capo Francesco Greco un elenco di 38 piccoli deliziosi amici a quattro zampe, sottratti al traffico illecito di animali e ora ospiti presso un canile autorizzato, in scodinzolante attesa di trovare «compagni» umani, tante coccole e una cuccia calda per l’inverno. E non dovete nemmeno svenarvi per avere in casa il vostro Fido, perché il costo è di circa 180...