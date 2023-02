Chi c’era ricorda dov’era, che cosa stava facendo, quando il 4 giugno 1994, il cuore di Massimo Troisi si fermò. Ma anche chi non c’era, chi l’ha scoperto dopo perché è venuto dopo, sa che è cosa buona e giusta ripartire da Massimo Troisi ogni volta che se ne presenta l’occasione.

Ecco perché, in vista del 19 febbraio, dei 70 anni non compiuti dal mattatore di San Giorgio a Cremano, «Il Mattino» porta nelle edicole, in omaggio con il quotidiano sabato e domenica, Non ci resta che Massimo, nuovo volume della fortunata collana «Ieri, oggi, domani», un vero caso editoriale, non a caso nata nei giorni della scomparsa di Pino Daniele.

Dagli archivi del giornale che, per primo e più a lungo, ha seguito la carriera dei due dioscuri della nuova Napoli (Daniele e Troisi sono inseparabili nella rifondazione culturale partenopea che esplose negli anni Settanta), vengono fuori storie, e firme, eccellenti, che vanno al Massimo: nel volume, con prefazione del direttore Francesco de Core, curato dal sottoscritto con Titta Fiore, ci sono, ad esempio, i pezzi firmati per noi proprio da Pino Daniele, scritti di cuore, quel cuore pazzo che li ha traditi entrambi, uniti anche da questo.

Ci sono i contributi di Rosaria Troisi, che puntualmente, due volte all’anno, per il compleanno e l’onomastico del fratello, gli scrive una lettera dalle pagine di questo giornale. Di Diego Armando Maradona, di Luigi Compagnone, di Mario Martone che porterà al Festival di Berlino il docufilm sull’uomo di «Scusate il ritardo». Di Francesco Rosi, di Peppe Lanzetta, di Gianni Minà, di Vincenzo Salemme, di Raffaele La Capria, di Antonio Skármeta, di Giuliana De Sio, di Giuseppe Tornatore che parla di un «jazzista della comicità e corteggiatore infallibile», di Toni Servillo che evoca una festa al liceo con lui e i Saraceni, il suo primo gruppo di cabaret.

Poi venne La Smorfia e poi il cinema sino all’ultimo, drammatico ciak di «Il Postino». Al racconto dell’epoca, in presa diretta, riccamente illustrato, reso possibile dalle collezioni di annata da cui escono recensioni e interviste riprodotto integralmente, contributi e riflessioni inedite: firme in alcuni casi inevitabili, come quella di Enzo Decaro, del nostro critico Valerio Caprara, di Maria Grazia Cucinotta, di Massimo Bonetti, del nipote Stefano Veneruso che ha appena presentato il film dedicato allo zio, che si chiude sulle note di «Sirenuse», struggente inedito del Nero a Metà che torna fatalmente a sonorizzare la storia dell’amico di sempre. Carlo Verdone parla di «un maestro dei tempi recitativi», Goffredo Fofi del disagio di una generazione messo su pellicola, Ferzan Ozpetek dei giorni sul set come suo assistente. Importante l’omaggio di scrittori del calibro di Erri De Luca, Ruggero Cappuccio, Giuseppe Montesano, di un artista-amico come Lello Esposito. Massimo Ranieri ne descrive le capacità anti-retoriche, Alessandro Siani e Ficarra e Picone il primato comico. John Turturro spiega come l’ha scoperto, sino a ritrovare nella sua arte le mille anime di Napoli.

E tanto ancora, perché abbiamo tutti un blues da mascalzoni latini da piangere quando parliamo di quel talento pudico e insieme sfrontato che ci ha fatto ridere raccontandoci chi eravamo, chi siamo, chi vorremmo essere.

A me quel giugno 1994 toccò dare la notizia della morte di Troisi al Lazzaro Felice. Anche questa storia la trovate nel libro.