Nei giorni del settantesimo compleanno di Massimo Troisi, delle numerose iniziative per ricordarlo e del successo in edicola di “Non ci resta che Massimo” – il libro curato da Titta Fiore e Federico Vacalebre che questo giornale gli ha dedicato per celebrare i suoi 70 anni, caduti giusto ieri – potrebbe avere senso pensare alla Napoli di Troisi, al suo essere una città discreta, che non tracimava mai dall’orlo del racconto come acqua in un bicchiere troppo pieno. E potrebbe avere ancora più senso farlo in un momento in cui la città si è presa non solo molto spazio nelle mille storie che la raccontano, ma lo ha fatto rendendosi larga, diffusa e a volte schiacciante.

Laddove nelle storie di Troisi era un oggetto quasi desueto, oggi è un soggetto che entra in scena come un grande attore che non intende essere dimenticato o soppiantato dalle nuove leve, cammina con andatura regale. Gesti e battute, pause e mosse sembrano voler produrre il desiderio dello spettatore che quello spettacolo non finisca mai, anche se a volte ha i capelli arruffati e lo sguardo smarrito di chi, ormai anziano, non ricorda perfettamente il copione.

Al contrario, la città di Troisi era asistematica, ricchissima di spunti autobiografici e scarna di grandi affreschi autocelebrativi, organizzata nel modo più libero, come una conversazione tra amici al bar. Le invenzioni concettuali di Troisi giocavano certo un ruolo centrale, ma continuamente variabile. Era una città-sfondo che non aveva timidezza o pudore di esserlo. Era la Napoli del dopo-terremoto che non solo cercava una nuova identità, ma la costruiva nell’istante in cui cercava qualcuno che quella stessa identità fosse capace di disegnarla daccapo, affidando il racconto alla musica, alla letteratura, all’arte e al cinema. E infatti, non a caso, quegli anni sono rimasti scolpiti nella memoria e nella storia come fossero dei giganteschi forni in cui lievitava il pane di un’arte accesa, viva, brillante, una stagione creativa straordinaria che andava appunto da Pino Daniele a Massimo Troisi, dalla collezione “Terrae Motus” a quella Napoli letteraria incredibile fucine di case editrici, riviste, scrittori e cenacoli intellettuali.

Era dunque – per il solo fatto di essere una città più sobria – meno interessante, quella accolta e raccontata nel lavoro creativo di Troisi? Certo che no. Nella forma di quella realtà urbana non si manifestavano solo convenzioni comunicative, quanto piuttosto le tracce di una promessa storicamente inadempiuta, che i poeti come Troisi custodiscono. Il cui pensiero era non solo totalmente antistoricistico e antirazionalistico, ma capace di manifestare interesse per gli aspetti materialistici di quella città: il lavoro, la necessità di emigrare, l’urgenza della ricostruzione post-sisma (non a caso volle rigirare in fretta e furia la scena di apertura di “Ricomincio da tre” rendendo ben visibili tubi e impalcature che puntellavano le facciate dei palazzi).

Non c’era l’interesse tattico e a volte furbetto che si piega sulla città solo perché oggi è diventata un marchio riconoscibile e spendibile dappertutto, quella strizzatina d’occhio rivolta allo spettatore che non vuole solo storie ambientate a Napoli ma pretende Napoli in tutta la sua riconoscibilità e riproducibilità tecnica. Quella città non si poneva mai il problema dell’esotismo semplicemente perché non lo vedeva e non le interessava. Quest’altra città, al contrario, del folklore e della stravaganza raccontata a tutti i costi il problema non solo lo vede ma spesso lo crea, gettando il cemento per costruire le fondamenta di una narrazione involgarita e piegata ai gusti e alle aspettative di un pubblico molto ampio che non sta lì a farsi troppe domande sulla verosimiglianza e sulla credibilità di quei racconti. Assomiglia all’idea generale che si ha di Napoli? Allora va bene così. Non contiene – non può assolutamente permettersi di farlo – la forma dolce della divagazione e della semplicità di Troisi, il rigore della vocazione a sapere verità che magari possono anche non piacere, quello scetticismo ironico che non era un artificio della narrazione ma un suo principio attivo fondamentale.

Quando un artista muore e lo si ricorda a distanza di anni dalla sua scomparsa, c’è sempre quel tic un po’ fastidioso di noi contemporanei che ci chiediamo cosa avrebbe detto o fatto o pensato delle cose che ci accadono oggi. Sempre che operazioni del genere abbiano senso, una buona lezione consegnataci da Troisi potrebbe consistere in effetti in questo: nell’idea che una città normale possa anche restare ogni tanto ai limiti dell’inquadratura proprio perché non debba gravare, con la sua strabordante eccezionalità a tutti i costi, sulle vite di chi la abita.