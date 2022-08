Truffa bonus facciate, i pm: «Lavori fantasma nove edifici nel mirino»

Nove condomìni, le attività condotte nel corso degli ultimi mesi in più punti della città da parte di un commercialista finito nel mirino della magistratura. Una storia raccontata solo in parte, a metà di luglio, quando sono stati firmati gli arresti domiciliari a carico del commercialista napoletano Roberto Montagna, che dovrà difendersi dall’accusa di truffa. Una misura cautelare confermata in questi giorni in sede di Riesame (che ha scagionato la compagna di Montagna, difesa dal penalista Giuseppe De Gregorio), ma che ha confermato l’impianto principale delle accuse a carico del professionista napoletano.

In sintesi, avrebbe prodotto e gestito crediti per lavori non eseguiti o eseguiti in minima parte. Un’ipotesi di truffa sul cosiddetto bonus facciate, su cui ora la guardia di finanza sta facendo chiarezza. In uno spettro di verifiche decisamente più ampio rispetto alle motivazioni che ha spinto tre settimane fa il gip del Tribunale di Napoli ad applicare misure cautelari personali e un sequestro da seicentomila euro. Inchiesta condotta dal pm Henry John Woodcock, che fa leva sul lavoro della Guardia di Finanza, che prende le mosse dalla denuncia di alcuni residenti in due condomìni (uno a Casalnuovo, l’altro in via Nazionale delle Puglie), allertati da una serie di presunte anomalie. In sintesi, i condòmini si erano accorti, tramite la consultazione del proprio cassetto fiscale, di aver ceduto i crediti per il bonus facciate, a proposito della ristrutturazione dei rispettivi edifici. Eppure - secondo quanto si legge nel corso delle denunce - non sarebbe stato dato alcun mandato. Scenario che ha convinto il gip napoletano Antonino Santoro a firmare un provvedimento di arresti domicilari a carico del professionista Montagna, della moglie Raffaella Graziani e di Vincenzo Russo, consulente di fiducia dello stesso Montagna. Una vicenda che ha ricevuto delle conferme, ma anche delle parziali modifiche nel corso del Riesame. È caduta l’accusa di associazione per delinquere a carico di Montagna (che è difeso dal penalista napoletano Luigi Sena), mentre è stata revocata la misura degli arresti domiciliari per Raffaella Graziani (assistita dal penalista Giuseppe De Gregorio) e per lo stesso Russo. Restano delle ipotesi al vaglio degli inquirenti, alla luce delle testimonianze emerse sul ruolo di amministratore di altri nove condomìni. In questi mesi, infatti, i finanzieri hanno raccolto le testimonianze di un condominio di via Hugo Pratt, all’interno di condomini di Parco del sole e in via Martini a Pozzuoli, di via Livio Andronico a Napoli, di via Nuovo Arbusto a Marano, in via Epitaffio a Giugliano, in via De Falco a Quarto, del condominio Via Roma 424 in via Toledo (qui il restauro è passato con il via libera della Sovrintendenza), e di un edificio in vico Latilla a Napoli.



Per gli inquirenti, non ci sono dubbi: si tratta di generazione di crediti fittizi, poi ceduti a una società - la Cm Service -, che viene bollata come società di copertura, priva di dipendenti, con costi di gestione esigui, a cui non vengono ricondotti beni mobili o immobili. E ancora: si tratta di soggetti scaltri, che non esitano ad abusare della buona fede dei propri clienti, facendo leva sulla conoscenza nel settore dell’edilizia.



Di tutto altro tenore la ricostruzione resa dalla difesa del principale protagonista di questa vicenda. Professionista di riconosciuto spessore, il commercialista sostiene di essere estraneo all’ipotesi di una truffa così come è stata ipotizzata in prima battuta. Lo stesso Montagna ha infatti prodotto foto e riscontri a proposito del lavoro di manutenzione o abbellimento di alcuni edifici, sostenendo di aver usato il bonus facciate per lavori realmente fatti; ma anche di aver bloccato dei crediti richiesti qualche mese fa, con una pec all’agenzia delle entrate, di fronte alla decisione dei propri clienti di non voler accedere a questo strumento messo a disposizione in materia di edilizia.