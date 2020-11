La cosiddetta Blue Wall, costituita dagli stati che ininterrottamente dal 1992 al 2016 hanno sempre votato democratico e che proprio nel 2016 avevano consentito con il loro voltafaccia la vittoria di Trump, sembrano ora essere tornati saldamente nelle mani di Biden e della Harris.

In particolare tre di questi stati, Michigan, Wisconsin e Pennsylvania, su cui si appunta oggi maggiormente l’attenzione degli americani, sembrano intenzionati, almeno secondo gli ultimi sondaggi, a riscattarsi dalla scappatella del 2016 e tornare a votare democratico.

Sono gli stati dei Grandi Laghi e sono tutti e tre swing-states, decisivi per il risultato finale della corsa che è ormai giunta in vista del traguardo di martedì. In questi stati, a dare il vantaggio a Biden sono elettori delle grandi città e dei suburbi, che, quattro anni fa, ignorati colpevolmente dalla campagna elettorale di Hillary Clinton, non si erano recati nemmeno a votare o avevano votato per protesta Trump.

Vi sono inoltre a sostenere l’ex vice presidente nuovi elettori, giovani e decisamente anti-trumpiani, e soprattutto una classe operaia recuperata, che profondamente delusa dalle promesse non mantenute da Trump, ha deciso questa volta di non seguirlo. In Florida, un altro stato decisivo per la vittoria finale, sembra che in questi ultimi giorni Trump abbia guadagnato qualche posizione portandosi ora a una incollatura dal rivale, una sorta di testa a testa che si risolverà probabilmente all’ultimo voto. Qui Trump ha recuperato un po’ tra l’elettorato ispanico ma ha perduto tra quello bianco moderato e acculturato.

In generale, si può dire che, anche se Biden sta giungendo alla meta con un certo affanno, e Trump negli ultimi tempi è riuscito a erodere parte dell’enorme vantaggio accumulato precedentemente dall’avversario, si ha tuttavia la sensazione che il tycoon non abbia più il tempo per recuperare del tutto lo svantaggio. Anche se oggi sondaggi con vantaggi a doppia cifra, com’era stato fino a una ventina di giorni fa, non se ne vedono più. Hanno giocato a favore di un parziale recupero di Trump i dati trimestrali dell’economia che segnano un tasso di crescita del Pil del 33%, spinto soprattutto dai consumi interni.

Ciò ha convinto il presidente tycoon a insistere ancora di più, in questo ultimissimo scorcio di campagna, sui temi economici e a esprimersi aspramente contro la chiusura - come risposta alla pandemia - delle attività commerciali e la limitazione delle attività sociali, che comporterebbero inevitabilmente la diminuzione dei consumi privati. Questo in contrasto con la prudenza di Biden che tende ad anteporre la questione della salute pubblica a quella dell’economia. Si può dire che gli ultimi comizi elettorali hanno reso ancora più evidenti le posizioni antitetiche delle due strategie. Da una parte Biden che, forte della disastrosa emergenza sanitaria del paese con 100 mila contagiati al giorno e migliaia di morti, insiste per una decisa sterzata del bilancio federale verso l’obiettivo di una spesa maggiormente orientata sull’assistenza sanitaria e le necessità sociali delle classi più disagiate. Incalza quindi l’avversario con l’accusa di avere abbandonato gli americani in balia del Covid 19.

A sua volta Trump cerca di minimizzare la terribile situazione sanitaria del paese, fino ad avanzare pesanti accuse alla classe medica, che, a suo dire, starebbe falsando i dati sull’andamento della pandemia. E pone l’accento soprattutto sui timidi accenni di ripresa, avvertendo che la grande stagione dell’economia alle porte sarebbe messa in pericolo se alla guida del paese fosse il ‘socialista’ Biden con l’inevitabile corollario di aumento delle tasse per finanziare la maggiore spesa sociale.

Insomma, in queste elezioni del tutto straordinarie la scelta dell’elettore americano sembra essere stretta tra la paura della crisi sanitaria e di quella economica. Ma anche altre nubi si vanno addensando sopra il paese. Fino ad oggi hanno già votato per posta o con voto anticipato più di 90 milioni di americani. Due terzi circa dell’elettorato totale.

La paura del contagio contribuisce evidentemente a tenere lontani gli americani dai seggi elettorali.

Il problema che si porrà sarà la durata dello spoglio delle schede e il probabile ritardo della proclamazione del vincitore. Timori di caos e di disordini si vanno diffondendo nelle grandi metropoli, soprattutto quando la fonte primaria è lo stesso presidente in carica. Sabato scorso in un discorso ai suoi sostenitori in Pennsylvania ha dichiarato che si potrebbero attendere settimane per sapere chi ha vinto e chi ha perso. E in questa attesa, potrebbero accadere – così ha dichiarato testualmente – “very bad things” – “cose molto brutte”.

Molti democratici non hanno dimenticato la grave sortita del tycoon durante la prima sfida televisiva con Biden, quando sollecitato dall’intervistatore a condannare pubblicamente la violenza della destra si è rivolto ai “proud boys”, uno dei movimenti suprematisti bianchi tra i più violenti e armati, esortandoli con un imprevedibile “Stand back, stand by” - “state calmi, state pronti”.

Al punto in cui si è spinto Trump con le sue continue allusioni a brogli elettorali, favoriti, a suo dire, dal voto per posta, si può prevedere un tranquillo passaggio di poteri solo nel caso di una vittoria schiacciante del candidato democratico.

A favore di Biden continua a giocare la carta delle donne e della popolazione di colore.

In tutti gli stati in bilico, i sondaggi continuano ad attribuire a Biden il sostegno del voto femminile. Anche laddove l’elettorato maschile è per Trump si registra tra le donne un appoggio molto superiore a Biden, che è poi la ragione principale del più generale vantaggio che i sondaggi gli attribuiscono. Infine sembra ormai consolidato l’appoggio deciso al senatore del Delaware da parte degli afro-americani.

Questo è un voto pieno di rabbia verso il presidente in carica, accusato senza mezzi termini di razzismo. Qualora vincesse Biden si potrebbe senza dubbio dire che la sua presidenza sarà decisamente a tinta rosa-nera.

