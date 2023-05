Questo campionato è stato del tutto anomalo rispetto a quelli precedenti con un rapporto di forze rovesciato e del tutto imprevedibile. Un campionato iniziato dal Milan per una conferma del titolo vinto nell’anno precedente e con le solite Inter e Juve a completare l’impronta settentrionale del nostro sport più seguito. Cosa invece è successo?

Una squadra meridionale, partita con un programma di rinnovamento sulla base di obiettivi di buon governo societario (svecchiamento dell’organico e ridimensionamento dei costi), diventa padrone della competizione in misura addirittura schiacciante e assolutamente non prevista dalle altre squadre, da commentatori sportivi e dagli stessi tifosi napoletani (rimane il ricordo di una clamorosa contestazione nei confronti del presidente De Laurentiis).

Per tutto il campionato il Napoli conquista una superiorità impensabile anche nei confronti di avversari dotati di organici di tutto rispetto (Milan e Inter). Al riguardo, quindi, non risulta possibile nessun paragone in termini di gioco tra una squadra stellare e tanti concorrenti non all’altezza con tutti i record battuti non soltanto in Italia ma anche sul piano europeo.



Una stagione, in complesso, che per la nostra squadra si chiuderà con il solo rammarico di essere usciti immeritatamente dalla Champions per un clamoroso errore arbitrale nella partita di ritorno.

Si sono, in effetti, realizzate le premesse per una festa in grande. La città tutta, dopo avere atteso trentatré anni, aveva ovviamente voglia di dare sfogo ad una gioia finora repressa e anticipata nei vari quartieri in modo corretto e incisivo con bandiere, festoni e sagome dei calciatori.

L’importanza del successo, da celebrare peraltro in un territorio pieno di turisti, non poteva però non suscitare giuste preoccupazioni per le eventuali conseguenze di festeggiamenti invece pericolosi (caroselli di auto e moto, fuochi di artificio e uso improprio di armi, danneggiamento di monumenti) e indurre le autorità a organizzare quindi una prevenzione adeguata con un livello elevato di impiego e coordinamento delle forze dell’ordine.

Le strutture e l’organizzazione messe in campo non hanno purtroppo potuto avere un collaudo operativo per il verificarsi di un evento tutto sommato abbastanza improbabile, vale a dire la mancata vittoria contro una squadra che da tempo lotta per la salvezza, con 45 punti di distacco in classifica, che al Maradona è riuscita a pareggiare con un unico tiro in porta e con un portiere che ha compiuto miracoli.

Ma questo è il bello del calcio, che conferma l’imprevedibilità di eventi anche ampiamente scontati. In questo caso rappresentato da un risultato sportivo inatteso, che ha potuto fare felici soprattutto i nostri cugini salernitani , dimostratisi già in passato poco orgogliosi di essere cittadini di una regione che ha riconquistato lo scudetto.

Senza alcuna delusione sconfortante, resta da prendere atto e godere di festeggiamenti destinati a prolungarsi di qualche giorno con l’auspicio di rinnovarli nel prossimo campionato con la stessa gioia e lo stesso equilibrio finora manifestato dai nostri tifosi: molte bandiere, molte canzoni, molta felicità, nessun grave atto pericoloso o vandalico.

Alla fine, speriamo, si potrà e si dovrà riconoscere non solo il trionfo di una squadra e di una società, ma di un’intera città che si sta imponendo anche per la misura e l’esemplarità dei suoi comportamenti.