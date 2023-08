Si continua a parlare di turismo, di dati e di made in Italy, ma nessuno si occupa però di rendere monetizzatile tutti i bei progetti su offerta e modalità di godimento delle eccellenze. Il problema è sempre lo stesso, la propaganda fa un gran chiacchierare, ma poi alla fine sono i dati reali che inchiodano Napoli ai sui pressapoco 2 milioni di visitatori annui che non lasciano certo spazio alle grandi soddisfazioni per i lusinghieri risultati raggiunti. Il fumo della propaganda è un classico italiano, ma soprattutto del Meridione, è un po come quando si gonfiano le vele delle navi ma senza il vento. I dati li abbiamo già snocciolati con Roma che si attesta quasi a 30 milioni di turisti in un anno, e fanalino di coda delle realtà cosiddette eccellenti, Napoli con meno di 2 milioni di visitatori, compresi quelli del boom turistico da scudetto.

Se andiamo a guardare i fatti la Campania, considerato sia l’aspetto geografico che patrimoniale, dovrebbe senza dubbio alcuno guidare la classifica delle eccellenze insieme alla Sicilia, il cui patrimonio è equipollente per quanto riguarda arte e cultura. La nostra Campania ha in più le tre perle del Mar Tirreno: Capri, Ischia e Procida, un vero plusvalore che però non è a regime sinergico, quindi contano come realtà territoriali a sè.

Questo ovviamente è un grande errore, ma le isole in Italia hanno un ruolo da soliste anche se oggi sarebbe opportuno ed economicamente vantaggioso inserirle pienamente all’interno dell’orchestra Paese.

È importante notare come nonostante l’Isola di Procida sia stata Capitale Italiana della Cultura per il 2022, non risulta questo grande afflusso turistico dopo l’anno in questione. Procida è anche l’isola del film “Il Postino”, l’ultima pellicola del grande Massimo Troisi, e nonostante tutto, in quei luoghi l’offerta turistica è inadeguata, come del resto le stesse infrastrutture ricettive. Se Procida fosse stata nella laguna veneta, sono sicuro che sarebbe diventata più famosa di Murano. E in effetti il punto è proprio quest’ultimo: la geolocalizzazione delle nostre eccellenze conta in maniera decisiva nel nostro “stivale”. Al nord del Paese riescono a trasformare la latta in oro, nel Sud siamo altrettanto bravi a fare il contrario: trasformare in latta l’immensa miniera d’oro che la natura ci ha lasciato in dote. Se potessimo immaginare dei percorsi e delle offerte per tutto quello che abbiamo in Campania, per mare e per terra, in pianura o in montagna, sui laghi o nei borghi medioevali, il turista resterebbe da noi non 1 giorno o 3 giorni, ma addirittura una settimana per poter godere di tutto. In termini economici 1 settimana sarebbe veramente oro e non manna che piove dal cielo per l’economia meridionale. La vera locomotiva d’Italia è il Sud, ma a qualcuno questo non fa piacere.