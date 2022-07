Cosa vogliamo che i turisti portino a casa della loro esperienza napoletana? Quali ricordi, quali immagini vogliamo lasciare nella loro mente? La domanda ha senso in ragione di una certezza ormai consolidata tra gli operatori commerciali: nulla è più potente, nei viaggi ma in generale in tutte le esperienze di “acquisto”, del passaparola. Lo dimostrano, in un certo senso, anche Internet e il fenomeno, pur controverso, delle recensioni. Niente ci persuade di più a visitare una città del racconto innamorato di chi ci è appena stato. Dunque, facciamocela questa domanda: cosa vogliamo che il turista arrivato a Napoli consegni, come memoria della sua esperienza, ad amici, colleghi e parenti? Immagino che tutti vorremmo che fossero riportate la bellezza del paesaggio, la ricchezza della storia, la tipicità dei luoghi, la profondità delle radici culturali, e anche i sapori, il clima, la qualità dell’accoglienza, la simpatia delle persone. Elementi che a Napoli esistono e che sicuramente entrano nell’immaginario di chi viene a visitarla. Ma chi arriva trova anche molto altro – ce lo possiamo dire? -; altro che forse, come tutte le cose amare della vita, penetra nella memoria in modo ancora più profondo.





Un turista che siede in pieno giorno ai tavolini di un bar e si ritrova una pistola puntata al volto e la minaccia di fare fuoco se non svuota il portafoglio, ricorderà molto più questo episodio scioccante che tutta la bellezza possibile. E sarà lui stesso a raccontare, una volta a casa, questa esperienza costruendo l’epica nera di una città pericolosa, dove si rischia la pelle per un caffè, oppure dove è meglio girare senza soldi e senza valori. Ecco perché i tre raid in una settimana in un locale di Santa Lucia non devono essere rubricati come ordinari episodi di microcriminalità, come se ne vedono continuamente in città, e in tutte le città. Vanno considerati una vera e propria aggressione al progetto economico della città di fare perno sul turismo (visto che ormai c’è un deserto industriale e produttivo) per immaginare di avere un futuro. Difendere le zone turistiche della città significa difendere il futuro stesso di Napoli. C’è bisogno di ribadirlo sia perché tira una brutta aria di minimizzazione (“succede dappertutto”; “ma come, il turista girava con un orologio da 400mila euro?”), che è sempre parente prossima dell’assuefazione al peggio, sia perché ormai – stretti tra molte emergenze – la tutela dalla criminalità predatoria sembra diventata una questione di secondo piano.



Conosciamo, ovviamente, tutti le criticità che, in questi come in altri casi, vengono snocciolate: territorio vasto, personale insufficiente, eccetera. Ma forse c’è anche un errore di strategia. Il perimetro del turismo in città è tutto sommato delimitato: i decumani, il lungomare e le zone attigue. La gran massa del turismo che approda a Napoli si muove lungo queste direttrici. È così complicato assumere come prioritaria la vigilanza su queste linee e collocarvi in modo stabile pattuglie delle forze dell’ordine, in modo da dissuadere le azioni criminali e offrire ai turisti una sensazione di maggiore tutela?



Si dirà che il problema sicurezza riguarda l’intera città e riguarda anche i residenti. Non c’è dubbio. Ma è anche evidente che si tratta di modi diversi di vedere il tema: i raid criminali vengono fatti con intelligenza strategica. Difficilmente un rapinatore pensa di trovare qualcuno con un orologio prezioso al polso a Ponticelli, a Pianura o ai Colli Aminei. Lo andrà a cercare a Santa Lucia, a ridosso degli hotel di lusso, dove i crocieristi sbarcano dalle navi. Qui a poco serve la tanto amata videosorveglianza, su cui forse – senza nemmeno realizzarla tutta – si è fatta troppa enfasi, dal momento che basta davvero poco per travisare un volto e farla franca come dimostrano i video che abbiamo pubblicato in esclusiva sul sito del Mattino. Occorre dunque una presenza fisica, che diventa dissuasiva e preventiva. Tutta la presenza dello Stato sui territori andrebbe organizzata sulla base della specificità delle esigenze. In alcuni luoghi, la lotta al crimine passa per l’investigazione, per una penetrazione intelligente del tessuto sociale, forse anche per le telecamere. In altri luoghi, invece, ha necessità di presenza fisica, vera, operativa che scoraggi i delinquenti e dia sicurezza ai cittadini e ai turisti. Bisogna coltivare sempre più la consapevolezza che se tuteli il visitatore poi ne riporti qui altri cento. E questo è un motore potenziale che non possiamo permetterci più di boicottare.