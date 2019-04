Turista ferito, sotto accusa due condomìni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 16 Aprile 2019, 22:30

Rabbia, ricerca dei responsabili, sale operatorie, azioni legali, paura per altri luoghi della città che crolla, come l’insegna del Cinema Adriano, e proposte per evitare che riaccada: questi gli elementi che si rincorrono nel giorno successivo a quello della tragedia sfiorata all’angolo tra corso Umberto e Porta di Massa, dove lunedì mattina un dragone di ghisa si è staccato dal palazzo della farmacia di Mezzocannone e ha preso in pieno la tempia destra di Sebastian Schumann, un turista tedesco non ancora...