La città cool che non riesce ​a salvare la bellezza

Che città è quella costretta a proteggere le sue bellezze dagli atti vandalici? E che cittadino è quello incapace di apprezzarle, di vederle, di rispettarle? E, ancora, che amministrazione è quella che non sa punire i trasgressori delle regole che lei stessa impone? Sono domande semplici, alle quali però dovremmo pur tentare di dare una risposta. Napoli sarà anche la città più cool del momento, come la celebra in questi giorni la Lonely Planet, ma lo spettacolo che continua a presentare ai turisti con l’esempio della seicentesca fontana di re Carlo II, più nota come Fontana di Monteoliveto, è davvero sconfortante. La brutta recinzione di ferro, progettata dal Servizio Valorizzazione Città Storica del Comune di Napoli e realizzata dall’Asia, necessaria per proteggere la fontana e l’obelisco piramidale su cui si erge la statua bronzea di Carlo II di Spagna dagli atti di vandalismo, doveva essere completata entro il 23 novembre, come da contratto, e invece i lavori si prolungano a rilento, con risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Se prima rifiuti di ogni genere erano dentro la fontana, adesso sono depositati fuori, appoggiati alla cancellata di protezione.



È lecito ipotizzare, dunque, che la recinzione non sarà sufficiente a risolvere il problema: la pattumiera pubblica sarà solo spostata di qualche metro, a mo’ di decoro urbano della cancellata. Siamo di fronte all’ennesima sconfitta per una città che non riesce a sviluppare un minimo senso di appartenenza. Sconfitta per tutti, è bene precisarlo.



Perché contro questa disappartenenza non c’è recinzione che possa tenere, nemmeno una cancellata elettrificata potrebbe dissuadere i vandali dal continuare a sfregiare i beni preziosi della città. Ma da dove nasce questa disappartenenza? Che cosa spinge a depositare dei rifiuti su un monumento? (ma anche a gettare una carta dal finestrino della macchina, o ad abbandonare a ogni angolo di strada materassi, suppellettili, comodini, reti, usando la strada come se fosse una discarica a cielo aperto?). Certo, la Storia può spiegarci molto della mentalità di un popolo abituato a un secolare dominio straniero, e dunque a considerare la propria terra come terra altrui; di un popolo che non ha mai sperimentato l’autogoverno dei Comuni medievali (e si potrebbe continuare a lungo con gli esempi).



Ma la Storia non può essere una condanna genetica, né un alibi a tempo indeterminato. Sarebbe ora di riappropriarci della nostra identità e della nostra memoria, di essere orgogliosi delle nostre ricchezze artistiche, di conoscerle, valorizzarle. E per farlo ci sono solo due strade da perseguire, parallele e complementari: la repressione del reato e l’educazione. Se chi sbaglia continuerà a restare impunito e se le nuove generazioni continueranno a ignorare la storia della propria città e a non saper riconoscere la bellezza che li circonda, Napoli non può avere speranza. I turisti non smetteranno di venire a visitarla e di amarla, certo, ma amare una città per un weekend, o nei giorni di festa, è facile. Il difficile è amarla e rispettarla ogni giorno, soprattutto per chi ci vive e lavora. Ricordate il principe Myškin, il protagonista dell’«Idiota» di Dostoëvskij? È attribuita a lui nel romanzo una frase divenuta ormai celebre: «La bellezza salverà il mondo». Ma che succede se il mondo - o la nostra città - non salveranno la bellezza?

