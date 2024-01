Troppo brutto, davvero, per essere vero. Perché il Napoli perde la prima partita del 2024 e crolla in maniera indecorosa, in trasferta, sotto i colpi di un Torino che è apparso ieri tutt’altro che irresistibile.

Alla squadra che lo scorso anno nello stesso stadio si era imposta con un netto 4-0 certificando la propria superiorità sulle altre pretendenti al titolo, manca solo Kim e questo alibi non può più reggere. Quello che manca sembra essere più fuori che dentro al campo. Innanzitutto in panchina, laddove il ticket Garcia-Mazzarri che si sono susseguiti al posto di Spalletti ha fatto più danni di uno tsunami. Di quella squadra bella e impossibile (da battere) non è rimasto più nulla. L’addio di Lucianone ha rappresentato l’apocalisse. E l’umiliante ko di ieri a Torino altro non è che l’ennesima vergogna di una stagione che necessita di una svolta immediata. Con il 3-0 di ieri pomeriggio siamo arrivati a 3 partite di fila senza segnare: non succedeva dal 2009. E per pudore non consideriamo l’umiliante 0-4 di coppa contro il neopromosso Frosinone. In campionato il Napoli ha subito 9 gol in 4 partite, numeri che fanno rabbrividire, ma che certificano lo sbandamento totale della squadra.

De Laurentiis - in cima ai responsabili - ha rivoluzionato l’area tecnica con Garcia in panchina e Meluso alla scrivania (in supporto di Micheli, ex capo scouting e promosso a direttore sportivo) al posto di Spalletti e Giuntoli, ma non ha toccato la squadra. Nonostante l’addio di Kim, pagato a peso d’oro dal Bayern, in estate sono arrivati Natan (oggetto misterioso pescato dal Bragantino in Brasile), Cajuste (semi titolare del Reims lo scorso anno) e Linstrom (reduce da un infortunio con l’Eintracht Francoforte): praticamente nulla per una squadra che aveva il dovere quanto meno di lottare per difendere il titolo e che invece ora annaspa a metà classifica. Per raddrizzare il tiro è appena arrivato Mazzocchi che ha bagnato il suo esordio in azzurro con una espulsione dopo meno di 5 minuti per una entrata killer su Lazaro. Ingenuità? No, follia pura e insensata. E pensare che a detta di Mazzarri (confermatissimo da Meluso dopo il ko di Torino), doveva essere proprio il terzino a dare la sveglia a chi si era addormentato.

È stata la ciliegina sulla torta per una squadra che non gioca male, non gioca e basta. Contro il Toro è stato l’ennesimo supplizio al quale i malcapitati tifosi del Napoli si sono dovuti sottoporre per 90 minuti di passione e sofferenza. Non servono capri espiatori né alibi. La colpa è di tutti: in primi del presidente, poi dalla dirigenza ai giocatori, passando anche per una guida tecnica (ieri Mazzarri squalificato ha seguito la partita dalla tribuna) che non è riuscita a dare la scossa. Più in basso di così c’è solo da scavare. E per riprendersi? Intanto arriverà Samardzic. Poi serviranno un altro mediano di rottura e un difensore. Ma se la scossa non arrivasse nella testa, non basterebbe nemmeno un miracolo.