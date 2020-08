Uccide il figlio nel sonno a Napoli: «Da due anni isolati in casa, rifiutavano l’assistenza»

«No! Non ci posso credere, sono sconvolta». La voce dell’assistente sociale dall’altra parte del telefono è spiazzata dalla notizia. A sentire pronunciare il nome di Ivan e Francesco Pecora, i due fratelli disabili di 47 e 51 anni, di cui uno morto e l’altro ferito a colpi di pistola dal padre Giuseppe, di 88 anni, all’alba di ieri a Soccavo, la donna non riesce a credere che sia accaduta una simile tragedia. «Non ne avevamo più notizie da oltre due anni - dice una delle operatrici dei servizi sociali di zona - e la collega che li seguiva è andata in pensione ed ora è in vacanza, ma quando lo saprà resterà malissimo». La tragedia familiare ha scosso l’intero quartiere e i servizi sociali territoriali che fino a pochi anni fa li avevano in carico e che ammettono: «Non volevano essere aiutati, avevano scelto l’isolamento».

Una famiglia apparentemente tranquilla con una madre e un padre anziani, casalinga di 79 anni lei, ex lavoratore portuale in pensione di 88 anni lui, e due figli disabili di 47 e 51 anni. È stato il papà ad armarsi la mano dopo le 5 di ieri mattina e a impugnare una pistola che deteneva illegalmente per mettere fine alle sofferenze dei figli, come ha raccontato alla polizia. Al centro di quella che è una vera e propria tragedia familiare due fratelli, Ivan e Francesco, entrambi portatori di handicap. Ad avere la peggio quando il padre ha preso la terribile decisione di togliere loro la vita mentre ancora dormivano, è stato il 47enne. Di lui gli assistenti sociali ricordano che «non era autonomo, viveva in simbiosi con la madre, che lo accudiva giorno e notte», che «era affetto da un grave ritardo mentale» e per questo «necessitava di cure e assistenza maggiori» rispetto al fratello. Francesco, 51 anni, soffriva infatti di un ritardo psichico lieve, tanto che usciva spesso e lavorava ogni tanto come garzone in una fioreria e in un bar. «Erano disabili da sempre - racconta un’assistente sociale - tanto che i genitori se ne erano presi cura per anni, fino a quando sono diventati adulti e ancora bisognosi di assistenza. Fino a un paio di anni fa i due fratelli frequentavano un centro diurno, dove oltre alla riabilitazione facevano socializzazione, pranzavano e svolgevano tante attività insieme agli altri utenti». A un certo punto però i genitori decidono di interrompere questo supporto terapeutico per i loro figli e li allontanano dal centro. «I due ragazzi non sono più venuti da un giorno all’altro - continua l’operatrice - e la famiglia ci ha spiegato che non volevano fossero più presi in carico dal Comune, rifiutando finanche l’assistenza domiciliare. Da allora, ossia da oltre due anni, si sono chiusi in un isolamento volontario in casa, senza che se ne avessero più notizie». Una scelta che probabilmente ha incrinato la serenità del contesto familiare, già di per sé difficile da sostenere per due genitori anziani, costretti a vedere i figli ormai cinquantenni essere affetti da disabilità e, nel caso di Ivan, non essere più autonomo tanto da aver bisogno dell’aiuto della madre anche per lavarsi, vestirsi e mangiare. Situazione aggravata, si ipotizza, dalla diffusione del Covid e dal conseguente lockdown. «Nei mesi scorsi - ricordano ancora dai servizi sociali - la madre venne a chiedere informazioni su come usufruire del bonus disabili della Regione. Sembrava molto stanca e disperata. Poi non l’abbiamo più vista, né abbiamo avuto notizie della famiglia. L’unico che si vedeva nel quartiere di tanto in tanto era il figlio di 51 anni, che usciva per andare a lavorare».



Mentre nel quartiere tutti ricordano quel nucleo familiare di quattro persone come «una famiglia tranquilla», dove «nessuno dei due genitori dava segni di squilibrio, seppure avessero due figli disabili». E su chi ha esploso due colpi di pistola, uccidendo un figlio e ferendo l’altro: «Non l’avremmo mai immaginato, era un uomo taciturno, che ha accudito i figli per anni, pur essendo ultraottantenne». Un uomo che per qualche vicino «forse è stato preso dalla disperazione». La disperazione di un padre nel vedere crescere e soffrire due figli diventati adulti e immaginare quale sarebbe stato il loro destino se lui, ormai anziano, fosse morto da un momento all’altro. Lui che, a 88 anni, ancora riusciva a prendersi cura di loro in quella casa di via Nicolò Garzilli, dove da oltre due anni aveva scelto quella sorta di «isolamento volontario».

