Torre del Greco: una panchina rossa per Mariarca, uccisa a 38 anni dall'ex marito

Una panchina rossa per ricordare Mariarca Mennella, la donna di 38 anni assassinata il 23 luglio del 2017 dall’ex marito. L’inaugurazione avverrà venerdì in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’iniziativa, dall’alto valore non solo simbolico, si terrà a ridosso del complesso della Santissima Trinità a Torre del Greco dove è in programma anche un dibattito dal titolo «Uscire dal silenzio si può».

A confrontarsi nell’auditorium dell’ex convento, dopo i saluti del sindaco Giovanni Palomba e della consigliera comunale delegata alle Pari opportunità, Iolanda Mennella, saranno l’assessore regionale alle Pari opportunità Chiara Marciani; la consigliera regionale delegata alle Pari opportunità Loredana Raia; la presidente dell’osservatorio campano sul fenomeno della violenza sulle donne, Rosaria Bruno; la presidente del consiglio dell’Ordine degli avvocati di Torre Annunziata, Luisa Liguoro.



Alla giornata parteciperà anche l’attrice Nunzia Schiano, protagonista dello spettacolo teatrale Femmine, che in queste settimane dovrebbe essere proposto proprio nel salone della Santissima Trinità. A portare la testimonianza più toccate sarà invece Assunta Mennella, la sorella di Mariarca, la cui famiglia da oltre due anni accudisce i figli della donna assassinata dall’ex marito e che non ha mai smesso di invocare giustizia per il delitto costato la vita alla 38enne.

