«Mi turba l’anima l’idea che dietro la morte di mio fratello ci sia una verità che qualcuno non vuole emerga». Daniele Sannino è il fratello di Davide, ucciso a 19 anni a Massa di Somma durante una rapina il 19 luglio 1996. Dopo 27 anni dall’omicidio la sentenza non è stata ancora notificata perché contiene una serie di errori: un paradosso per la famiglia della vittima, che invoca giustizia.

Il processo penale si è concluso nel ’99 con la condanna a 30 anni per l’esecutore materiale. Quello civile invece nel 2015 con una sentenza di risarcimento di 500mila euro per i familiari, ma non è mai stata eseguita e nel 2025 rischia di andare in prescrizione. Motivo? «Non è stata notificata alle parti - spiega Daniele - perché nell’atto sono sbagliate le date di nascita dei complici» come sono sbagliati anche gli indirizzi dei loro legali, di cui uno addirittura non risulta nell’albo del Foro competente (Nola). «Inoltre - aggiunge - io ho avuto la procura per rappresentare la mia famiglia al processo quando ci siamo costituiti parte civile, ma nella sentenza non c’è traccia nemmeno di questo».

«All’epoca lavoravo nel settore alberghiero a Bibione, in Veneto. Erano le 4 del mattino quando mi arrivò la telefonata del mio datore di lavoro: “Chiama i tuoi genitori, tuo fratello non sta bene”, mi disse. Così arrivato a Bologna telefonai a casa e mia madre mi comunicò che Davide era stato colpito da un proiettile. In quel momento cambiò tutta la mia vita». Daniele aveva solo 22 anni, quando suo fratello morì. In una delle tante foto che lo ritraggono - quella del suo diciottesimo compleanno - Davide appare felice, come un “gigante buono” («era alto un metro e 92 centimetri», ricorda Daniele, un particolare non da poco se si tiene conto che dalla perizia risulta che chi sparò al giovane lo fece a 10 centimetri di distanza dalla tempia), amato da familiari e amici.

Gli stessi, questi ultimi, che quella sera furono colti di sorpresa da una banda di rapinatori che portò via loro soldi e scooter. A tutti tranne che a Davide, a cui furono trovati addosso portafogli e altri oggetti personali. Ma fatto ancora più assurdo è che sul suo corpo c’erano numerose ecchimosi, «segno di una probabile colluttazione?», si domanda il fratello, che oggi ha 49 anni e porta avanti una battaglia di verità. Una verità che i Sannino attendono da 27 anni, quando Davide, neo diplomato odontotecnico, maestro di solfeggio e con un test appena superato per diventare carabiniere sognava il suo futuro. Ma quella sera a Massa di Somma qualcosa andò storto. Dopo essere uscito con gli amici per festeggiare la fine della scuola, il ragazzo rimase vittima di una banda di quattro giovani rapinatori. Una morte per la quale nessuno ha ancora definitivamente pagato. Una vicenda contorta e avvolta da poche luci e molte ombre fatta di minacce, intimidazioni, pressioni ai familiari di Davide, tanto che un paio di anni dopo l’accaduto qualcuno voleva liquidarli con 100 milioni di vecchie lire.



Dopo un lungo e contorto iter giudiziario per la morte di Davide Sannino fu fatto un procedimento penale che si è concluso nel ’99 con la condanna a 30 anni per omicidio di colui che sparò, Giorgio Reggio. E a 14 anni per gli altri tre che erano con lui quella sera. Mentre il processo civile, chiuso nel 2015, tra un paio d’anni andrà in prescrizione, perché la sentenza per essere eseguita deve essere notificata alle parti.

Cosa che per anni i parenti della vittima hanno chiesto invano ai propri legali. «Abbiamo revocato il mandato ai vecchi legali affidandolo a Sergio Simpatico e compiendo quest’amara scoperta». In pratica nella sentenza ci sono una serie di errori quali le date di nascita che non corrispondono a quelle dei condannati, il nome errato del legale di uno di loro e la totale assenza di Daniele che ha la procura notarile della famiglia. Dopo una serie di tentativi al Comune di Massa di Somma per fare chiarezza, Daniele ieri mattina si è recato al Tribunale di Nola dove ha chiesto copia dello storico del fascicolo. «Ci sono troppi misteri e incongruenze - rimarca - e mi domando il perché. Cosa si vuole tenere nascosto? Forse dietro la morte di mio fratello c’è qualcosa di più grande? Se necessario chiederò di rifare il processo civile. Non vogliamo soldi, ma che la legge sia rispettata. Il pensiero che la sentenza possa essere prescritta mi fa rabbrividire. Significherebbe che in questi 27 anni abbiamo lottato invano per Davide».