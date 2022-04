Ucraina, il comandante Chiapperini: «Odessa, la vera trincea per l’economia di Kiev»

Con il generale Luigi Chiapperini, ex comandante dei Lagunari, dei contingenti Nato e Onu in Kosovo, Libano, Afghanistan e attualmente membro del Centro Studi dell’Esercito, abbiamo fatto il punto sul conflitto in Ucraina in vista di una resa di Mariupol.

Generale Chiapperini, quando Mariupol sarà in mano russa potrebbe iniziare un cessate il fuoco?

«È possibile. I russi avrebbero ottenuto l’obiettivo di congiungere via terra le repubbliche...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati