Perché è giusto condannare i silenzi sulla guerra

No, questa volta Voltaire non c’entra nulla. La vicenda del direttore d’orchestra russo Gergiev, inserito nel programma provvisorio del Festival di Ravello 2022 e fermato dal sindaco Paolo Vuilleumier, che ha chiesto un chiarimento sulla questione, non ha niente a che fare con la libertà d’espressione. E non c’entra tanto il fatto che il maestro russo sia già stato allontanato dalla Scala di Milano. Qui non si tratta di andare al traino di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati