Il rischio recessione e le scelte da fare

Nei momenti in cui in una fase economica positiva come quella che ha caratterizzato l’economia nel 2021 irrompono dei fattori di crisi, i governi si trovano davanti a una scelta difficile. Una descrizione troppo cruda delle prospettive può alimentare l’allarme e aggiungere il pessimismo degli operatori. Ma se, nell’ansia di tranquillizzare la pubblica opinione, si diffonde l’impressione di una sottovalutazione dei problemi da parte del...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati