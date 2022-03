Globalizzati ma non più cosmopoliti

Circola da qualche anno una nuova parola: de-globalizzazione. Che non significa, in senso proprio, la fine della globalizzazione, ma il nuovo corso che essa ha progressivamente assunto dopo la sua fase originaria ed esaltante. Quando cioè si pensava che il crescere dei movimenti di merci e uomini, la sempre maggiore integrazione tra le economie favorita dalla tecnologia e dalla finanza, avrebbe creato maggiore benessere per tutti. E in...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati