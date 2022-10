Tornare a manifestare è un valore ma senza calcoli politici e ambiguità

Per la prima volta da quando è scoppiata la guerra in Ucraina il movimento pacifista sembra avere un margine di manovra politica. Vuoi per lo scenario nucleare che si delinea all’orizzonte come possibilità concreta del conflitto, vuoi per ragioni più contingenti come la necessità di trovare una piattaforma politica dalla quale rilanciare una posizione di sinistra nel nostro Paese, ormai completamente distrutta. Vuoi che si tratti della competizione tra il Movimento Cinque stelle e il Partito democratico, vuoi infine che siano gli interessi di Gaetano Manfredi, legato comunque all’ipotesi di una maggioranza giallo rossa, o di Vincenzo De Luca, quale che ne sia la ragione, alla fine di ottobre i pacifisti scenderanno in piazza. Napoli è solo il momento locale di una mobilitazione nazionale che è rivolta ad un vasto arco di forze che animano il dibattito pubblico nel nostro Paese, la Comunità di sant’Egidio, i sindacati, la conferenza episcopale, la sinistra a pezzi.

Dico subito che si tratta di una buona notizia. Il perbenismo ideologico di questi mesi vorrebbe tutti concordi, un fronte interno compatto pronto a votare i crediti di guerra, manco fossimo il parlamento del Reich guglielmino nell’estate del 1914. Il pacifismo è una forza dell’opinione pubblica. Ha svolto un ruolo culturale importante in passato e si spera possa tornare ad animare il dibattito pubblico nel nostro paese, che ormai ha assunto le misure grette e provinciali di una riunione di condominio in cui si parla solo di bollette e di illuminazione.

Dunque ben venga una forte, imponente, manifestazione di opinione pubblica avversa alla guerra. Nel nome della convinzione rispettabilissima che la guerra è un dominio dell’anima e non solo un fatto dei campi di battaglia, che genera una profonda distorsione delle strutture morali della società e lascia umori maligni che operano ben oltre la sua durata effettiva. Se il movimento pacifista riuscirà a riformare in profondità i termini del dibattito nel nostro Paese e in Europa ci sarà solo da essergli grati.

Quali che ne siano allora le ragioni contingenti, se il movimento pacifista assumerà dimensioni di massa basterà a giustificare sé stesso e potremo tranquillamente ignorare le motivazioni di questo e di quello. I perché di De Luca, le ragioni di Manfredi, quelle di Conte e quelle di Landini. Ci sarà di fronte a noi l’evidenza politica di una possente corrente dell’opinione pubblica con la quale tutti saremo chiamati a confrontarci.

Il problema dunque non è la legittimità di una posizione pacifista nella società. Il problema è che il pacifismo e i pacifisti diventino effettivamente un soggetto del discorso pubblico. Non limitandosi perciò a invocare la pace e a rifiutare la guerra. Non credo che nessunsia seria bisogna astenersi dal banalizzare le posizioni degli uni e degli altri.

E allora, per fare questo è necessario essere pronti a riconoscere che la pace è certamente un valore, si può anche dire il valore. Ma che ne è dell’integrità territoriale di uno stato? È un valore anche quello, oppure no? E l’indipendenza politica, la difesa della libertà, del diritto a determinarsi sulla base di leggi e di rappresentanti liberamente scelti? Sono valori ano ami la guerra o che di fronte alla crudeltà delle immagini di questi mesi stia lì a fare stupidamente il tifo. Perché la discussione che questi. Così come è un valore, e che valore, la ferma determinazione degli Ucraini a combattere, a difendere il proprio paese dall’invasore.

In altri termini, anche la guerra è un valore, se non c’è altro modo che combattere per restare in vita. Materialmente in vita e politicamente in vita.

Si può discutere quanto si vuole sugli armamenti, sul sostegno americano all’esercito di Kiev, ma intanto sul campo di battaglia ci sono gli uomini e le donne ucraine. Nessun armamento in assenza di una forte determinazione morale a combattere basterebbe ad assicurare la vittoria sul campo di battaglia. Se fosse ancora vivo si potrebbe chiedere al generale Westmoreland che cosa fu capace di fare un esercito di contadini nell’inverno del 1968 durante la gloriosa offensiva del Têt. Ma senza andare troppo lontano, chiedete ad una delle tante donne dell’emigrazione ucraina presenti nel nostro paese che cosa bisogna fare e vi sentirete rispondere una sola cosa: armi per i nostri soldati.

Solo un idiota (e in giro, ahimè ce ne sono tanti) bollerebbe tutto questo come nazionalismo. La verità è che noi siamo totalmente privi di un linguaggio per capire questi specifici valori, legati come sono ad un’esperienza storica che abbiamo completamente rimosso e che il popolo Ucraino ci ricorda ogni santo giorno.

Dunque, ben venga il pacifismo. Ma bisogna anche essere consapevoli di alcune cose. Non si può chiedere di deporre le armi a chi si difende. Questo è un punto fondamentale. Il movimento pacifista non può pretendere che siano gli ucraini a trovare una soluzione per i pavidi europei.

La pace non può che essere intelligenza politica applicata ad una soluzione generale degli assetti geopolitici dell’Europa centro orientale che preservi la sicurezza e l’indipendenza di paesi che conoscono per esperienza diretta che cosa voglia dire vivere sotto l’influenza russa e che per questo non ne vogliono sapere di Putin e delle sue richieste.