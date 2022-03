Le nostre vite dal Covid alla guerra

“Pandemia, pandemia, tutte le sventure le porti via!”, veniva fatto di canticchiare ingenuamente qualche giorno fa. Ma non è stato così, purtroppo. Dalla pandemia si è arrivati al pandemonio! L’emergenza pandemica sta lentamente finendo- anche se sappiamo che non finirà tanto presto - ancora si contano i morti di Covid ed ecco che un’altra infezione colpisce l’Europa e il mondo: la guerra in Ucraina.

Dopo due anni passati a parlare di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati