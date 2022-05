​Mosca vuole Donbass e Odessa, Kiev non arretra: pace lontana

Dal prolungamento o meno del conflitto in Ucraina dipendono non solo i destini di moltissimi civili e combattenti sui due lati della barricata ma anche il futuro dell’Europa in termini strategici, di sicurezza, energetici ed economici. Per questo il tema viene sviluppato generalmente in ambito politico e mediatico evidenziando l’impatto di una iniziativa muscolare dell’Occidente, tesa a sostenere militarmente Kiev, contrapposta a iniziative...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati