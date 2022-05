L'Europa a più velocità unica strada per incidere

Nonostante le sue distruzioni e le sue crudeltà, sembriamo ormai rassegnati a guardare alla guerra di Ucraina come ad un evento che dovrà durare ancora a lungo. La Russia contava sul crollo militare e sulla divisione politica dell’Ucraina. Eventi che non si sono avverati e che, fortunatamente, non appaiono probabili.

Anche per il solidale supporto ricevuto dagli Stati Uniti e dai Paesi europei. All’opposto, l’Ucraina sperava che il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati