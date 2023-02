È l’anniversario che nessuno di noi desiderava. Un anno fa la Russia scatenava un insensato e assurdo conflitto, sovvertendo il tempo e la storia e sfidando non solo l’Ucraina ma tutto l’Occidente. Certo, con due armi diverse. Quelle tradizionali, che creano morte e distruzione, sono scatenate da 365 giorni contro Kiev: otto milioni gli Ucraini sfollati, già 100.000 le vittime. Quelle più moderne, che toccano il portafoglio, sono invece state usate contro i paesi europei con cui Mosca, e Putin in particolare, ha abilmente saputo intrecciare importanti relazioni commerciali nel corso degli anni.

Qualche cifra può aiutare a capire l’importanza di queste relazioni: nel 2021 l’Italia importava quasi il 30% delle fonti energetiche di origine estera (gas, petrolio, carbone) proprio dalla Russia; una quota di poco inferiore a quella della Germania. L’Ungheria, addirittura, dipendeva al 75% dalle fonti energetiche russe. Un cappio. Ad oggi non possiamo ancora sapere né quando né come finirà il conflitto militare. L’augurio è che ciò accada presto e, ancora una volta, con la vittoria di Davide contro Golia.

La guerra economica, al contrario, può invece già dirsi vinta dall’Occidente. È vero: a fine 2021 le prospettive di crescita per le nazioni europee erano piuttosto rosee. Next generation EU e l’ottimismo post covid riempivano le vele dell’economia. A fine 2022, invece, le prospettive di crescita sono diventate molto più modeste: complici l’inflazione, conseguenza della guerra, e il rialzo dei tassi. Tuttavia, una crescita modesta è pur sempre una crescita.

Cosa è successo e cosa succederà invece in Russia? Secondo le stime dell’Ocse, nel 2022, il prodotto interno lordo si è contratto di quasi il 4%; il crollo dovrebbe essere anche maggiore nel 2023, arrivando a quasi il 6%. Perché? Perché l’aver legato i propri destini energetici a quelli dell’Europa si è rivelata un’arma a doppio taglio. I Paesi dell’Unione, seppur con qualche difficoltà iniziale e non sempre in maniera efficiente, sono riusciti a sviluppare nuove alleanze commerciali in sostituzione di quelle con la Russia. Ciò ha fatto sì che le importazioni di petrolio e derivati da Mosca si siano dimezzate, da quasi 10 a meno di 5 miliardi di euro; quelle di carbone si sono perfino annullate. Un voltafaccia che avrà impatti duraturi sulle relazioni commerciali tra Europa e Russia. E che costringe a due importanti riflessioni. La prima: se non può più vendere a ovest, la Russia potrà sempre vendere a est, cioè alla Cina.

Questo è ovviamente vero: ma che potere contrattuale può mai avere una nazione sì molto estesa ma di soli 140 milioni di abitanti con una potenza dieci volte più popolosa? Difficilmente ci potrà guadagnare. La seconda: bisogna sempre saper distinguere tra leader politici e popolazione, soprattutto nei paesi che non possono certo definirsi democrazie compiute.

Punire i responsabili di una guerra è un atto doveroso di giustizia; abbandonare un intero popolo, invece, un’inutile umiliazione. Per risollevarsi, la nuova classe dirigente russa avrà ancora bisogno dell’Europa.