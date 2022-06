La strategia silenziosa ​del Vaticano per la pace

Se a parlare di negoziati, e perfino di pace, è Alexey Paramonov – direttore del primo dipartimento europeo del ministero degli esteri russo – occorre forse prestare una qualche attenzione. Se non altro per il drastico cambiamento di toni. È lo stesso funzionario, che nello scorso marzo, attaccando anche personalmente il ministro della difesa Guerini, (“uno dei principali falchi anti Russia”) minacciò per l’Italia “conseguenze irreversibili”...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati