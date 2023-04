Non è una svolta. La telefonata del presidente Xi a Zelensky era attesa da mesi, ma non cambia per ora i rapporti di forza e le attese sul campo. Se i cinesi non possono delegittimare Putin, chiedendo il suo ritiro dai territori occupati, gli ucraini non rinunceranno certo alla rivendicazione della integrale sovranità sulle regioni per cui si battono del 2014.

Xi ha comunque scelto di parlare con il grande nemico del suo migliore alleato. Certo, non si può decifrare la portata dell’offensiva diplomatica cinese, la concreta relazione tra propaganda e azione. Molto più chiaro è il contesto, i caratteri reali della guerra, che hanno sorpreso Xi, gli hanno mostrato una potenziale minaccia, una indiscutibile novità e i caratteri di una nuova sfida.

Innanzitutto, la sorpresa. Quando la guerra iniziò, dopo le olimpiadi invernali di Pechino, si dava per scontata la vittoria russa. Almeno fino all’estate, nonostante i disastri subiti dall’esercito di Putin, il dato non era in discussione. Poi, il successo della prima controffensiva ucraina ha cambiato il quadro strategico. Anche la logorante offensiva russa di Bakhmut si è infranta in questi mesi con immense perdite.

Per i cinesi questo insuccesso va ben oltre il terreno operativo. Una sconfitta russa può mettere in discussione il potere di Putin e la natura autocratica del regime. Si tratta del maggiore alleato di Xi, come potenza territoriale, ideologica ed economica. Un crollo del putinismo potrebbe aprire la strada al temuto contagio democratico, al ritorno della Russia in Occidente, sulla strada tentata da Gorbaciov e da Eltsin.

In questi anni a Mosca non sono mai mancate forze di coraggiosa opposizione a Putin, né è scontato che nella cupola del partito oligarchico molti non possano valutare conveniente un riallineamento all’Europa e agli Usa. Per Xi, questo significherebbe un cambiamento epocale dei rapporti di forza a livello mondiale a favore dell’Occidente, oltre che un pericoloso messaggio politico per il suo Partito comunista. In secondo luogo, la minaccia del ritorno dell’Occidente è andata oltre ogni previsione. I cinesi hanno visto quasi sessanta paesi democratici allineati a sostegno dell’Ucraina, una sintonia totale tra Usa ed Europa (al netto di qualche protagonismo mediatico), la strada in discesa per l’ingresso di Kiev nell’Unione e una totale integrazione del suo esercito nei sistemi e nelle dotazioni militari Nato.

La narrazione del declino dell’Occidente, su cui tanto avevano investito le autocrazie asiatiche, accompagnate da alcuni compiacenti ambienti intellettuali euro-americani, è stata smentita clamorosamente. La pandemia è stata decisiva. Xi aveva fatto del modello cinese una proposta mondiale, invece ha perso la guerra dei vaccini e quella della sicurezza sanitaria. Così, se la ritirata dall’Afghanistan poteva confortare i cinesi almeno sulla debolezza occidentale nella politica internazionale, l’Ucraina ha assestato un altro colpo al racconto delle democrazie fragili e sconfitte. Per Xi, interessato a chiudere i conti con Taiwan dopo aver distrutto la democrazia di Hong Kong, è diventato pericoloso affrontare una potenziale coalizione così ampia. Senza alleati potenti e ruoli riconosciuti, è a rischio il suo obiettivo più ambizioso, porre la Cina al centro del secolo.

Infine, la novità: l’Ucraina e Zelensky. Anche se fin è troppo presto per storicizzare quello che è avvenuto in questi due anni, la bandiera gialla e azzurra ha cambiato la storia dell’Europa e dell’ordine mondiale. Per Xi una rapida vittoria russa avrebbe confermato la marcia delle autocrazie verso la centralità globale e una visione dimessa e malinconica delle democrazie occidentali. Confermando la versione della non esportabilità del modello liberale a paesi che non l’avevano mai conosciuto.

La resistenza ucraina invece ha mostrato ai cinesi un gruppo dirigente deciso e coeso, una nazione capace di mobilitare risorse morali imponenti, insieme alla scelta coraggiosa di utilizzare la guerra per riformare lo stato, contrastare la corruzione, creare istituzioni capaci di maturare standard europei. Soprattutto, evidenziare quello che è più importante agli occhi dei cinesi: qualcuno capace di vincere.

La telefonata di Xi è innanzitutto questo, il riconoscimento di un interlocutore reale, di un paese oramai protagonista della scena mondiale, che ha lasciato alle spalle le cupe immagini del passato. L’Ucraina è probabilmente destinata a diventare una delle cinque nazioni importanti dell’Europa unita del XXI secolo (insieme a Germania, Francia, Italia e Polonia). Insomma, ad esistere nell’orizzonte di Xi come attore necessario di un posizionamento sul nuovo scenario del mondo.

A Xi serve ora un punto di equilibrio. Deve impedire il capovolgimento del 1917, la legittimità di sistemi alternativi a quelli democratico-occidentali. E affermare il suo ruolo, senza lasciare a Biden e agli europei la regia della costruzione di nuovo equilibrio mondiale. Per entrare in questa partita, Xi ha dovuto riconoscere Zelensky, senza abbandonare Putin. Per giocarla però fino in fondo ovviamente questo non basta. Forse dovrà decidere di più, a meno che non siano gli ucraini sul campo a dare le carte finali. Oppure aspetterà, per decidere su chi conviene puntare. In entrambi i casi, con quella chiamata, ha detto a tutti, e ai cinesi, che non potrà tirarsene fuori.