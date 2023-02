Un anno. E mesi in cui le linee lungo le quali si combatte sono teatro di distruzione e di morte, ma non cambiano la geografia del conflitto. L’operazione militare speciale lanciata da Putin ristagna. Dopo l’urto iniziale, e l’obiettivo, fallito, di far cadere rapidamente il governo di Zelensky con un’aggressione massiccia, scatenata su più fronti, il conflitto si è trasformato in una durissima guerra di logoramento. Di cui non si vede la fine. Putin ha dovuto rivedere i suoi piani, rimuovere qualche generale, decidere la mobilitazione parziale di centinaia di migliaia di riservisti e ammassare armi e truppe in vista di una nuova offensiva, ma rimane improbabile una sua vittoria sul campo.

L’Ucraina resiste. Paga un prezzo enorme in termini di vittime civili e militari, ma resiste. Se fosse stato un Paese disegnato solo sulla carta dopo il crollo dell’Unione Sovietica, o un pezzo della grande madre Russia, non avrebbe retto, e non sarebbe bastato neppure il massiccio sostegno economico e militare della Nato e dell’Occidente.

E però il piede straniero di Putin è ancora sopra le martoriate regioni orientali del Paese, e la promessa di Zelensky, di liberare i territori di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia (oltre a Kherson, dove i russi si son dovuti ritirare) è un obiettivo lontano.

La guerra, perciò, continua, con la sua scia di danni e di lutti infiniti. A Monaco, nel corso dell’annuale Conferenza sulla sicurezza internazionale, Wang Yi, uomo di fiducia del presidente cinese Xi Jinping, si è detto pronto ad avviare un percorso di soluzione politica in vista di un cessate il fuoco, ma non è chiaro di quali spazi la diplomazia realmente disponga, e se questa iniziativa punterebbe davvero a favorire il processo di pace, o non piuttosto a indebolire il sostegno all’Ucraina dell’opinione pubblica occidentale.

Che cosa, peraltro, si deve considerare pace? Probabilmente, non più che una situazione di fatto, che non riconoscerà le annessioni di Putin – lo sfregio al diritto internazionale è troppo grande – ma che, ragionando in termini freddamente realistici, difficilmente potrà restituire all’Ucraina la piena integrità territoriale, Crimea compresa. Un compromesso, dunque: ma chi dispone, oggi, del capitale politico per realizzarlo? E d’altra parte: ha senso replicare i colloqui tra le parti che ci furono tra marzo e maggio dello scorso anno, senza che si aprisse alcuno spiraglio? Dove potrebbero portare? Quando Macron ha detto, a Monaco, che non è ancora l’ora del dialogo, ha semplicemente preso atto della situazione.

L’Unione europea sta comunque tenendo una posizione unitaria. Sostegno militare, politico ed economico all’Ucraina finché l’invasore russo non sarà ricacciato indietro. Ma mentre la Polonia e i paesi baltici non hanno nessun timore quanto alle conseguenze che un simile obiettivo porta con sé – un «regime change»? La disgregazione della Federazione russa o solo la fine politica di Putin? – nelle altre cancellerie europee, così come a Washington, c’è una prudenza maggiore, perché la risposta alla domanda su quali equilibri favorire, in Europa e nel mondo, non c’è ancora. L’autocrate russo ha sicuramente sbagliato i suoi calcoli: pensava di riportare Kiev nell’orbita russa, ha invece spinto definitivamente l’Ucraina verso Occidente; voleva la Nato lontana dai suoi confini, ha invece indotto Svezia e Finlandia ad aderire all’alleanza atlantica; intendeva estendere la sua area di influenza in Europa, si trova invece in condizione di crescente isolamento; coltivava sogni neo-imperiali, rischia di essere relegato al rango di potenza regionale, mentre cresce sempre di più il peso geopolitico di Pechino. Ma i calcoli sbagliati, purtroppo, non portano automaticamente ad un nuovo e pacifico ordine mondiale.

Anzi, possono persino determinare colpi di coda imprevedibili, azzardi o rilanci che metterebbero ancor più a repentaglio la sicurezza globale. L’ultima carta della Russia rimane pur sempre l’essere la seconda potenza nucleare del pianeta.

E l’Italia? Nel passaggio da Draghi a Meloni, la posizione tenuta dal governo italiano non è mutata: dalla condanna dell’invasione, alle sanzioni economiche, agli aiuti militari, il nostro Paese è stato sempre al fianco degli alleati occidentali. Ciò non ha impedito una certa dialettica politica – le ambiguità dei Cinquestelle di Conte, le parole dal sen fuggite di Berlusconi, i filoputinismi antiamericani della sinistra radicale, il pacifismo di ambienti cattolici – ma, al dunque, l’Italia c’è sempre stata. Resta da capire fino a quando e fin dove: non perché si debbano nutrire dubbi o ripensamenti, ma perché la risposta «a oltranza», ben difficilmente offre alla politica una chance.

La guerra non può finire con la fine dell’Ucraina, o con il suo smembramento. Non finirà neanche con il collasso della Russia, però: inutile farsi illusioni, al riguardo. E non può nemmeno, né deve, deflagrare in un’escalation incontrollabile. E allora cosa? Finirà quando non ci saranno più forze da mettere in campo, da una parte o dall’altra? Ma a quale prezzo, allora? E come, altrimenti? Come superare lo stallo?